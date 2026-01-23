מכבי פ"ת ניצחה 76:77 חשוב את אליצור יבנה

המחזור ה-17 בליגה הלאומית בכדורסל ננעל היום (שישי) עם שלושה משחקים. במוקד, מכבי פתח תקווה גברה על אליצור יבנה בקרב תחתית קריטי. אליצור שומרון ורמת השרון השלימו גם כן ניצחונות חוץ.

אליצור יבנה - מכבי פתח תקווה 77:76

ניצחון ענק למכבי פתח תקווה בקרב תחתית, והיא ממשיכה לברוח מהאזור המסוכן. מנגד, אליצור יבנה עם הפסד אכזרי שני ברציפות אחרי שהפסידה בשבוע שעבר ברוממה לאחר הארכה. במשך כל 40 הדקות קיבלנו קרב צמוד בין הקבוצות, כאשר ברוב שלבי המשחק היבנאים החזיקו ביתרון קטן בעיקר בזכות עוז חולי וסי ג'יי ווקר.

שחקני המפתח בשתי הקבוצות הסתבכו בעבירות ככל שהמשחק התפתח, אבל ההשפעה עבור הביתיים הייתה קריטית יותר - עוז חולי, סי ג'יי ווקר ואנטוניו דיי סיימו את המשחק בחמש עבירות במהלך הרבע האחרון. על אף זאת, יבנה כבר הייתה בעמדת ניצחון כאשר 2 דקות לסיום הלוח הראה 69:76 לטובתה.

מכאן רצף טעויות של יבנה אפשר למכבי פתח תקווה לחזור - קודי ריילי אופיר גולדשטיין ניצלו זאת עם סל ועבירה, בעוד יבנה לא הצליחה להגיע למצבי זריקה בהתקפה. בדקה האחרונה שתי הקבוצות לא קלעו והיתרון המינימלי של מכבי פתח תקווה נשמר עד לניצחון לא לפני שבהתקפה האחרונה אור פורר החטיא.

קלעו ליבנה: סי ג'יי ווקר 23 נקודות, עוז חולי 20, אורי חי 12, אנטוני דיי ויריב עמירם 9 כ"א, אור פורר 3.

קלעו לפתח תקווה: גל גילינסקי 22 נקודות, קודי ריילי 21, אופיר גולדשטיין 12, טרה מקולום 9, נועם נאור 6, אדוארד קושניר 5, אריאל דרעי 2.

מכבי מעלה אדומים - אליצור שומרון 85:75

ניצחון חוץ יקר לאליצור שומרון שבורחת מהתחתית ועל הדרך מתקרבת לתשיעייה הראשונה. החבורה של אייל שולמן סיפקה רבע אחרון נהדר וקיבלה דקות טובות מאסף כהן, שסיפק 8 נקודות לצד 4 אסיסטים ב-13 דקות. האורחים נכנסו לרבע האחרון בפיגור, אבל קלעו בעשר הדקות האחרונות 32 נקודות. מכבי מעלה אדומים סופגת הפסד חמישי ברצף והיא תצא ביום שלישי לקריית גת למשחק עונה מבחינתה.

אליצור שומרון פתחה טוב את המשחק עם נקודות קלות ונטלה את ההובלה בשלב מוקדם בדרך ליתרון 16:26. הרבע השני היה זהה אבל לטובת מכבי מעלה אדומים, שהידקה את ההגנה וכפתה משחק שקול - 40:41 במחצית למקומיים. מכאן קיבלנו למעשה קרב שקול עד לרבע אחרון בו אליצור שומרון הצליחה להשיג נקודות קלות פעם אחר פעם בהובלת וינס קול ופול דילייני, ועם משחק אחראי של אסף כהן ודאנק של יונתן מור ההתמודדות הוכרעה.

קלעו למעלה אדומים: טל צוויפלר ויבגני חולודוב 14 נקודות כ"א, רום כיטכס 13, גרג וויליאמס 11, כריס ג'ונס 10, ברק אוריון 8, איתי קרביוב 5.

קלעו לשומרון: וינס קול 22 נקודות, דימיטריוס טרידוול (17 ריבאונדים) 19, פול דילייני 11, יונתן מור ואסף כהן 8 כ"א, נווה מינץ 6, מתן חכמו 4, יונתן רבינוביץ 3, רועי בכר 1.

מ.ס צפת - א.ס רמה"ש 82:63

על אף שהגיעה במומנטום חיובי אחרי שני ניצחונות רצופים, מ.ס צפת נכנעת בביתה ולא מצליחה להתקרב לחוף מבטחים. אחרי תצוגות התקפיות בשני המשחקים האחרונים, הפעם הביתיים נתקעו בהתקפה על 63 נקודות ב-33 אחוז מהשדה. מנגד, ברמת השרון חוזרים הביתה עם ניצחון חוץ יקר שמחזיר אותם למאזן חיובי.

כבר מהפתיחה קיבלנו קרב עצבני בין הקבוצות עם אחוזי קליעה נמוכים, אבל האורחים היו מדויקים יותר - 10:17 לאחר הרבע הראשון. בצפת לא הצליחו להיכנס למשחק והאורחים ניצלו זאת בכדי לברוח ליתרון דו ספרתי, 26:38 במחצית. המגמה נמשכה גם בחצי השני, כאשר ברבע האחרון האורחים כבר ברחו ל-20 הפרש והבטיחו ניצחון חשוב.

קלעו לצפת: טל חדד 14 נקודות, קיירי בראון 11, נועם אקריש 10, דביר אוחנה 9, ג'וש נזיקור 8, טיישון אלכסנדר (1/11 מהשדה) 4.

קלעו לרמה"ש: דימיטרי רוברטס 18 נקודות, רני בלגה (11 ריבאונדים) 15, איירה לי (10 ריבאונדים) 11, אופק מלכה 9, עמית ביר כץ וחן כלפון 8 כ"א, אריאל סלע ורועי אבנרי 5 כ"א.