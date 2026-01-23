מתן שורץ וירין אברהם החזירו לחיים את מ.כ י-ם

המחזור ה-17 בליגה א' דרום נפתח לו כבר אתמול (חמישי) כאשר המוליכה, מכבי קריית גת, רשמה ניצחון 14 במספר העונה, לאחר 2:3 דרמטי מול מ.כ ירמיהו חולון. היום (שישי) התקיים לו יתר המחזור, יחד עם שבעה משחקים. מ.כ ירושלים רשמה 0:3 על בית"ר יבנה, בעוד מכבי יבנה מוציאה נקודה מבית"ר נורדיה ירושלים.

מ.ס דימונה שמרה על המקום השני בטבלה, לאחר ניצחון 0:1 על שמשון תל אביב. הפועל הרצליה והפועל ניר רמת השרון נפרדו ב-1:1. מכבי קריית מלאכי וצביקה לוי חזרו לחייך לאחר 1:2 על צעירי טירה. מכבי עירוני אשדוד חילצה 1:1 בביתה בדקה ה-87 מול מ.כ כפר סבא. הפועל מרמורק והפועל אזור נפרדו בלא שערים (0:0).

בית"ר יבנה – מ.כ. ירושלים 3:0

החיוך חזר לפניהם של אנשי מ.כ ירושלים ובעיקר לפניהם של דניאל ישי, המנכ"ל, לוראנט לוי, בעל הממון והאיש שהקבוצה שייכת לו ודיוויד ברמן, המאמן. בית"ר יבנה, לומר זאת בזהירות, יצאה פראיירית. הקבוצה של שמעון אלקבץ הייתה לא פחות טובה מזו האורחת, לפחות בחצי הראשון. בסיום, ירין אברהם עם צמד שערים ומתן שורץ, סגרו עניין ב-0:3. תומר הרן הדף פנדל של דניאל שניאור במחצית הראשונה, מה שהשאיר את היתרון לירושלים.

דיוויד ברמן ושמעון אלקבץ בחיבוק המאמנים המסורתי (יונתן גינזבורג)

תומר הרן. שמר על רשת נקייה (יונתן גינזבורג)

נוכח התוצאה, מ.כ ירושלים עלתה אל המקום השלישי והמכובד, על חשבונה של מכבי יבנה, שנפרדה ב-1:1 מבית"ר נורדיה ירושלים. ירין אברהם קבע היום שיא מבחינתו, כשכבש שער שלישי בליגה, בעונה אחת ואנחנו עוד 13 מחזורים מסיום העונה הסדירה. מתן שורץ ממשיך להוביל את טבלת מלכות השערים, באחת העונות המבורכות שלו ("הכל בידי השם", כפי שציין בפני ONE).

איליי איבגי מנסה לחלץ כדור מסהר יחזקאלי ברקע הקהל (יונתן גינזבורג)

ירין אברהם חוגג צמד (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירושלים חוגגת (יונתן גינזבורג)

ניב מזרחי, היבנאי. לא הועיל הפעם (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירמיהו חולון – מכבי קריית גת 3:2

גם כשקשה, מכבי קריית גת יודעת לקחת נקודות. ניצחון 14 במספר העונה לחבר'ה של רומן זולו, הפעם לאחר 2:3 על חולון. אין ספק שהעונה קצב צבירת הנקודות של המוליכה שונה מגדר הרגיל מהשנים האחרונות. יוסף טוואבה ואליאור משלי קבעו 0:2, אור סיני ושון בוסקילה מצאו את עצמם משווים ל-2:2 ובדקה ה-83 להתמודדות, אלעד אשרם, שעלה מהספסל, קבע 2:3 דרמטי.

הסיטואציה התהפכה לזכותה של חולון, נוכח כרטיס אדום לבר שושן בדקה ה-59, שכזכור היה זה שקיבל מכה מנועם גמון בשבוע שעבר, מה שהוביל להוצאת אדום לשחקן דימונה. הפעם, שושן נאלץ לראות האדום. על אף דפיקות הלב בדקות האחרונות, קריית גת יצאה מחולון עם מלוא הנקודות, כשבסוף החודש תתמודד מול אסי אלימלך ושמשון תל אביב.

הפועל הרצליה – הפועל ניר רמת השרון 1:1

כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. משחק ה"טיטאנים" הסתיים בחלקות נקודות, גם לאחר הצטרפותם של שלומי אזולאי ועומרי בן הרוש לרמת השרון. דור לוי ידע להעמיד את קבוצתו איתן מול סוללת הכוכבים החדשה של רמת השרון ולהשיג נקודה נוספת במאבקי החלק התחתון. עלי חטיב הבקיע ראשון, רועי גוטליב (81') הישווה להרצליה. רמת השרון נשארת מעל הקו התחתון, נוכח 0:0 בין מרמורק לאזור.

יתר תוצאות משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יבנה 1:1 (הבקיע לירושלים: לירן אלמליח; הבקיע ליבנה: יאיר ניר)

הפועל מרמורק – הפועל אזור 0:0

מ.ס דימונה – שמשון פזטל תל אביב 0:1 (הבקיע לדימונה: אריק חלפין)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ צעירי טירה 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: רון אשכנזי ונאור כהן; הבקיע לטירה: ליאל כהן)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ כפר סבא 1:1 (הבקיע לאשדוד: דוד מנטייב; הבקיע לכפר סבא: בן יוספי)