הכול פתוח: תחתית ליגת העל רותחת. תמונת מצב

מאבקי התחתית בליגת העל הסתבכו לגמרי היום (שישי), כאשר הפועל ירושלים פתחה את המחזור ה-20 עם ניצחון 1:2 דרמטי על הפועל פתח תקווה בזכות שער במספרת בתוספת הזמן, ועלתה ל-18 נקודות, רק נקודה פחות מהקו האדום שם נמצאות מספר קבוצות בשוויון של 19 נקודות.

טבלת תחתית ליגת העל

8 – מכבי נתניה – 24 נקודות, הפרש שערים ‎-10

9 – עירוני טבריה – 21 נקודות, הפרש שערים ‎-17

10 – עירוני קריית שמונה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-5

11 – הפועל חיפה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-8

12 – מ.ס אשדוד – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-15

13 – הפועל ירושלים – 18 נקודות, הפרש שערים ‎-10 (משחק אחד יותר)

14 – מכבי בני ריינה – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-30