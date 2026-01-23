יום שישי, 23.01.2026 שעה 16:22
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

פפ: ארסנל הקבוצה הטובה בעולם, מקווה שנתקרב

מאמן סיטי החמיא ליריבה: "הלוואי שייתנו לנו הזדמנות לתפוס אותם". על הולאנד: "הוא לא היה צריך להתנצל על ההפסד, כשלא מנצחים זה לא רק באשמתו"

פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה התייצב למסיבת העיתונאים ונשמע חד, ישיר ובעיקר מודע למצב של מנצ’סטר סיטי, כשהוא לא חוסך במחמאות לארסנל, מתייחס לכושר של שחקני המפתח ומנסה לשדר ביטחון לקראת הימים הקרובים.

על ארסנל, מוליכת הפרמייר ליג, גווארדיולה החמיא בצורה יוצאת דופן והציב אותה בפסגת הכדורגל העולמי: "הקבוצה הטובה בעולם כרגע. תסתכלו על ליגת האלופות, הפרמייר ליג, הגביע האנגלי וגביע הליגה. אני מקווה שנוכל להיות קרובים אליהם ולקוות שהם ייתנו לנו הזדמנות אחת כדי לתפוס אותם".

בהתייחסות למצב ההגנתי של סיטי ולשמו של מארק גואהי, המאמן הבהיר שהבעיה רחבה יותר משחקן כזה או אחר: "הוא שחקן נבחרת והיה קפטן בעונה שעברה. יש לי תחושה שכן, אבל השבריריות לא קשורה רק לשחקן אחד. אני יודע מה הפתרון וזה לא עניין של שחקן אחד. אנחנו לא יכולים להפסיד משחקים. מנצ’סטר סיטי כל כך מושלמת שאנחנו לא יכולים להפסיד. זה המצב. אנחנו חייבים לשנות את הדינמיקה כדי לנצח מחר וברביעי".

מארק גואהי (IMAGO)

גם מצבו של רודרי עלה, וגווארדיולה הבהיר שהוא יודע בדיוק מה מקור הבעיה: "אני יודע למה אנחנו מתקשים עכשיו. אני יודע את זה ב-100%. זה נמשך כבר 11 חודשים. צריך לתת לו עוד זמן. הסטנדרטים שלנו כל כך גבוהים, ואני יודע למה אנחנו קצת לא יציבים". כשנשאל אם יחזור לרודרי שזכה בכדור הזהב, השיב: "אני די בטוח שכן, אבל זה תלוי גם בקבוצה ולא רק בו".

“הולאנד לא היה צריך להתנצל”

על ההתנצלות של ארלינג הולאנד בפני האוהדים אחרי ההפסד לבודה גלימט, המאמן היה חד וברור: "הוא לא צריך להתנצל. הוא צריך לעשות את המיטב שלו והוא מנסה. אם הקבוצה לא מנצחת, זה לא שייך לשחקן אחד. זה לא הכרחי". כשנשאל שוב אם הולאנד שיחק יותר מדי משחקים, גווארדיולה הפגין חוסר סבלנות מסוים: "למה אנחנו חוזרים לנושא הזה שוב? שום דבר לא ישתנה. בבודה היו לנו 11 שחקנים בחוץ. לאסטון וילה יש הרבה, לטוטנהאם יש הרבה. זה לא רק אנחנו. יש הרבה משחקים, אבל כמה פעמים נדבר על זה? זה לא הולך להשתנות. יש לו את הפיזיות להתמודד עם זה".

