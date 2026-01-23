אריה: לא שיחקנו כדורגל יפה, אבל באנו לנצח

הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה פתחו היום (שישי) את המחזור ה-20 בליגת העל, והמשחק ביניהן נגמר בצורה הכי דרמטית שיש: מספרת של אנדרו אידוקו בתוספת הזמן העניקה לקבוצה מהבירה ניצחון 1:2 יקר באצטדיון טדי, וחלומות ההישארות נותרו בחיים.

זיו אריה סיכם במשפט את הניצחון הדרמטי: “משחק קשה מאוד. יריבה מאומנת, אחת הטובות בליגה השנה, עומר פרץ עושה עבודה מדהימה. באנו לנצח, לא שיחקנו כדורגל יפה.

“מגיע גם לנו קצת מזל לפעמים, שמח בשביל אידוקו. לא יודע מה המשמעות של הניצחון הזה עבור הקבוצה, אנחנו עוברים עונה קשה מאוד וכל רגע כזה של שמחה הוא חשוב, נירגע ונמשיך הלאה לסכנין.

“אתם שואלים שאלות על העתיד ואין לי מושג, אנחנו ננוח כמו שצריך ונתכונן לסכנין. מרקו החלוץ, שיחק רק שני משחקים ונראה שיש לו פוטנציאל טוב, אבל יש עוד דרך ארוכה, והשחקן השני שהגיע הוא לא חלוץ, הוא קשר כנף, הוא רק יומיים בארץ אז ניתן לו את הזמן שלו לפני שנדבר עליו”.

פרץ: “המטרה היא להישאר בליגה”

מאמן הפועל פ”ת, עומר פרץ, גם דיבר אחרי המשחק: “זה המקצוע. בגלל זה יש כל כך הרבה הפתעות. זה מסוג המשחקים שאין מה להגיד. שלטנו באופן מוחלט, עשינו מספיק בשביל לנצח, ספגנו שני שערים שעבדנו עליהם. לצערי נפלנו בזה, כואב, שבוע שני שמקבלים שער בתוספת הזמן, נתקדם הלאה”.

על זה שאומרים שקבוצתו נחמדה מדי: “שופטים לפי תוצאה. כשמקבלים את הגולים יגידו נאיביים, יש פה קבוצה מדהימה שמשחקת כדורגל יפה ונלחמת על פלייאוף עליון. אנחנו כרגע נאבקים על משהו יפה. עונה עד עכשיו טובה מאוד, רוצים לעשות משהו חסר תקדים, היום היה כואב”.

על המטרות של המלאבסים: “אי אפשר להגיד שזאת תהיה אכזבה לא להגיע לפלייאוף העליון, התחלנו את השנה עם מטרה לא לרדת ליגה. אנחנו רוצים לנסות להיות למעלה, אנחנו עוד לא שם, אוטוטו אולי נבטיח את ההישארות בליגה.

“אני תשוש אחרי משחק כזה, תשוש מההפסד השני בשבוע שהוא ככה בתוספת הזמן. היינו במשחק טוב, הצלחנו להדביק את הפועל ירושלים אחרונה ולא הייתה יותר מידי היענות מהצד שלהם ללחוץ אותנו או לייצר משהו, אז עשינו את זה טוב והגענו לכמה מצבים טובים שנדב הציל אותם שם, וכואב לקבל שער כזה מכדור חוץ ארוך ושמירה לקויה ברחבה, אז חבל כי הגיע לנו יותר.

“לוקח גם דברים טובים, לא קל לייצר מצבים ולשלוט כמו ששלטנו מול קבוצה שככה מתגוננת, חסר לנו קצת יצירתיות בקבוצה כדי לפרוץ את המערכים האלה, אבל שוב פעם, ניסינו לשחק בסגנון שלנו ולהביא נקודות כדי לפתוח קצת פער קטן במקום השישי, אבל לא הצלחנו ונתקדם הלאה.

“אנחנו קבוצה טובה מאוד שסובלת קצת מחוסר מזל לאחרונה, אבל צריך להמשיך איך שאנחנו משחקים ומה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו עדיין חושבים על חיזוקים בינואר, יש לנו מקום לעוד זר אז נבדוק מה בדיוק מחפשים, אם זה בהתקפה או בהגנה, אנחנו בעצמינו עוד לא בטוחים, אבל צריכים להשיג עוד בשר לקבוצה שקצת חסר לנו, נראה מה נעשה עד סוף החלון כי יש לנו עוד זמן.

“לדעתי איך שהתפתחה העונה שלנו אז זה כבר עונה מרשימה, אנחנו עדיין לא נינוחים כי עדיין לא הבטחנו את מקומנו בליגה, יש הרבה קבוצות מאחורינו אז באמת רואים את היכולות שלנו העונה, ואנחנו כן רוצים להגיע לפלייאוף העליון וזה יהיה צמוד מאוד עד הסיום, יש שלוש קבוצות ששוות ברמתם שנלחמות על המקום הזה, אנחנו, סכנין, ונתניה, אז נקווה לעשות את זה בזכות רענון לסגל וגם חדש שייצר תחרות חדשה בסגל. אנחנו עם כל הסגל הזה מתחילת שנה ועוד איבדנו את טאבי שהיה כוח רציני ביצירת מצבים , אז הרענון באמת חשוב לנו”.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

זמיר: “מתרכז בלהשאיר את הפועל ירושלים בליגה”

אחד מגיבורי המשחק, נדב זמיר, אמר בסיום: “מאוד משמח, אנחנו שמחים לחבר ניצחון שני רצוף מקווים להמשיך הלאה. אנחנו מסתכלים בעיקר על עצמנו, אם עושים הגנה כמו שצריך ומתקיפים, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו מאמינים”.

על ההתעניינות מקפריסין: “לי כרגע יש חוזה בהפועל ירושלים והדבר היחיד שמעניין אותי זה להשאיר את הקבוצה בליגה”

נדב זמיר (אורן בן חקון)

בני: “זכותם המלאה של האוהדים לכעוס”

גם גולן בני התראיין בסיום: “אני חושב שהיה הרבה מאוד חוסר מזל בגולים שספגנו. אני לא מרוצה כי הפסדנו, צריך להמשיך קדימה.”.

על הדקות שהוא מקבל: “אני תמיד שמח להיות על המגרש, עובד מאוד קשה בשביל זה. אני תמיד מנסה להוכיח את עצמי”.

הכעס של האוהדים בסיום: “זאת זכותם המלאה, הם לא אוהבים להפסיד בדיוק כמונו, צריך להרים את הראש, יש לנו מטרות העונה”.