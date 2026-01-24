יום שבת, 24.01.2026 שעה 19:38
יום שבת, 24/01/2026, 19:30אצטדיון טרנרליגת העל Winner - מחזור 20
עירוני ק"ש
דקה 7
0 0
שופט: אוהד אסולין
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 24/01/2026 19:30
הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל, כאשר הדרומיים מנסים לשים מאחור שתי מעידות רצופות בליגה ולחזור לנצח כדי לא לאפשר לבית"ר ירושלים לברוח בפסגה.

הקבוצה של רן קוז'וק נכנעה בצורה דרמטית 2:1 להפועל תל אביב במחזור האחרון בבלומפילד, כשלפני כן סיימה בתיקו מאופס עם מכבי חיפה. ב"ש אספה שבע נקודות ליגה בלבד מה-15 האחרונות וכעת היא מקווה לצאת לדרך חדשה בטרנר.

מהצד השני של המתרס, האורחת מהצפון אמנם בחלק התחתון של הטבלה, אבל המומנטום שלה חיובי עם שני ניצחונות רצופים ומרשימים, 2:5 ענק על מ.ס אשדוד בחוץ ו-1:3 נהדר על הפועל חיפה במחזור החולף, כאשר לק"ש נכון לעכשיו 19 נקודות.

הפועל ב"ש לרוב מנצחת את קריית שמונה ושולטת במפגשים האחרונים בין הקבוצות, אולם בפעם האחרונה שהצדדים נפגשו הייתה זו ק"ש שחגגה 0:1 ביתי ב-18 באוקטובר, כאשר עמוק בתוספת הזמן אדריאן אוגריסה הכריע והעניק לקבוצתו שלוש נקודות.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אוהד אסולין הוציא לדרך את ההתמודדות
