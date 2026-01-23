"ההפסד בסיבוב הראשון עוד בראש, אסור לטעות"

אחרי שני משחקים רצופים ללא ניצחון, כשהשיא היה בהפסד המאכזב 2:1 להפועל תל אביב בתחילת השבוע, הפועל באר שבע השלימה את ההכנות לקראת משחק הליגה מחר (שבת, 19:30) מול עירוני קריית שמונה, היריבה שהייתה הראשונה לנצח אותה העונה.

במועדון מבינים היטב את חשיבות המשחק, במיוחד אחרי שבית"ר ירושלים עקפה את באר שבע בטבלה ופתחה פער של שלוש נקודות. "אין יותר מקום לטעויות", אמרו בקבוצה, "המשחק הזה בסיבוב הראשון שהפסדנו עמוק בתוך תוספת הזמן יושב לנו עדיין בראש. קריית שמונה לא תבוא כדי לחלק מתנות, ואם אנחנו לא נבוא מרוכזים, נשלם שוב ביוקר".

התלבטות לגבי השוערים

מאמן באר שבע, רן קוז'וק, עדיין לא סגור על זהות השוער שיפתח בהרכב, נוכח ההופעה החלשה של ניב אליאסי נגד הפועל תל אביב. ההכרעה צפויה להתקבל רק לאחר האימון המסכם, כשבצוות המקצועי מבהירים כי ההתלבטות אמיתית.

המאמן אף רמז לאחרונה כי ישוחח עם שני השוערים לפני קבלת ההחלטה, מאחר ובבאר שבע יודעים שמדובר בהחלטה לא פשוטה, עליה אין כרגע הסכמה מפה לפה.

ניב אליאסי (חגי מיכאלי)

גיא מזרחי צפוי לחזור ל-11 לאחר שסיים לרצות עונש הרחקה בגין צבירת כרטיסים צהובים. אופיר דוידזאדה אמור לפתוח בעמדת המגן השמאלי במקום הלדר לופס, שנפצע וסובל מקרע קל בשריר התאומים. לופס צפוי להיעדר בין שבועיים לשלושה. שינוי נוסף שעומד על הפרק הוא בחלק הקדמי, שם חמודי כנעאן מועמד להחליף את אמיר גאנח בהרכב.