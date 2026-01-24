יום שבת, 24.01.2026 שעה 16:37
מכבי חיפה
שער סילבה קאני (7)
בישול בישול: קנג'י חורה
דקה 80
3 1
שופט: יגאל פריד
שער מאור לוי (3)
בישול בישול: מתאוס דאבו
שער הריברטו טבארש (45)
שער הריברטו טבארש (54)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 24/01/2026 15:00
פייר קורנו מוסר (חגי מיכאלי)
מכבי חיפה מתארחת בשעה זו אצל מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי שבו הם נמצאים, בעוד היהלומים מחפשים נקודות ראשונות תחת המאמן החדש רוני לוי.

הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 1:4 המשכנע שלה על מכבי תל אביב בסמי עופר, ניצחון שהכניס למועדון הרבה רוח גבית לקראת המשך העונה. הקבוצה של בכר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כששמטה נקודות רק בתיקו המאופס בטרנר מול הפועל באר שבע.

מהצד השני של המתרס, משחק הבכורה של המאמן רוני לוי, שהחליף על הקווים את יוסי אבוקסיס, נגמר בהפסד 2:1 לבני סכנין. היהלומים הפסידו בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, כולל 2:0 כואב למכבי יפו שהוביל להדחת הצהובים-שחורים מגביע המדינה.

בשבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות מכבי חיפה ניצחה בשישה, אלא שההפסד הגיע במפגש האחרון בין הצדדים, שהסתיים ב-2:3 ליהלומים בסמי עופר. אחרי המשחק הזה החליטו בהנהלת הירוקים לשלוח את המאמן דייגו פלורס הביתה ולמנות במקומו את ברק בכר. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית שניה
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • מתאוס דאבו פגע ברגלו של קורנו וספג כרטיס צהוב
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • ליסאב עיסת דחף את דאבו ונכנס גם כן לפנקס המוצהבים
  • '62
  • חילוף
  • גם באסם זערורה עלה לכר הדשא על חשבון עזיז אוואטרה
  • '62
  • חילוף
  • חילופים ראשונים גם במכבי נתניה, כשיובל שדה החליף את ג'וניור דיומנדה
סדריק דון. הופעת בכורה במכבי חיפה (חגי מיכאלי)סדריק דון. הופעת בכורה במכבי חיפה (חגי מיכאלי)
  • '60
  • חילוף
  • מיכאל אוחנה האחרון שירד בפעימה הנ"ל, ובמקומו סדריק דון עלה להופעת בכורה במדי קבוצתו החדשה
  • '60
  • חילוף
  • כובש השער סילבה קאני גם סיים את חלקו, כשקני סייף עלה על חשבונו
  • '60
  • חילוף
  • חילוף משולש במכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו בשביל טריבנטה סטיוארט
שחקני מכבי נתניה משבחים את מאור לוי על הבישול (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה משבחים את מאור לוי על הבישול (חגי מיכאלי)
הריברטו טבארש מרגיל את מכבי חיפה לראות את החגיגה שלו (חגי מיכאלי)הריברטו טבארש מרגיל את מכבי חיפה לראות את החגיגה שלו (חגי מיכאלי)
הריברטו טבארש כובש את השני שלו (חגי מיכאלי)הריברטו טבארש כובש את השני שלו (חגי מיכאלי)
  • '54
  • שער
  • שער! מכבי נתניה הגדילה את היתרון ועלתה ל-1:3: היהלומים נוצצים במרים! מאור לוי הצליח לחטוף כדור לנבות רטנר, לשחרר כדור עומק יפהפה אל טבארש, שהגיע ראשון באגף השמאלי, היתל ביילה בטאיי ושיגר בעיטה עוצמתית לרשת הירוקה כדי לרשום צמד אישי ושער שלישי לקבוצתו
מחצית ראשונה
שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)
הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)
הריברטו טבארש שולח את הכדור לרשת (חגי מיכאלי)הריברטו טבארש שולח את הכדור לרשת (חגי מיכאלי)
  • '45+2
  • שער
  • שער! מכבי נתניה חזרה להוביל ועלתה ל-1:2: רגע לפני השריקה למחצית, הריברטו טבארש ניצל קרן שיצרה ערבובייה ברחבה הירוקה, ואחרי שהכדור פגע בקורה, הקיצוני של היהלומים השתלט על הריבאונד ושלח אותו לפינה הרחוקה כדי להחזיר את היתרון
נבות רטנר מנסה לעבור את דניס קוליקוב (חגי מיכאלי)נבות רטנר מנסה לעבור את דניס קוליקוב (חגי מיכאלי)
  • '42
  • החמצה
  • נתניה יצאה להתקפת מעבר מהירה שהגיעה אל עוז בילו. האחרון, שסיכם על חוזה חדש לפני תחילת המשחק, רצה לתת תמורה מיידית כשהכניס כדור רוחב לדאבו והברזילאי ניסה בנגיעה עם העקב לכבוש, אבל פגש את רגלו של ירמקוב שהיה ערני והדף
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • פייר קורנו הפך למוצהב הראשון של מכבי חיפה אחרי שביצע עבירה
  • '35
  • החמצה
  • גיא מלמד נותר באחד על אחד מול ניראון אחרי שקיבל מסירת עומק קצרה מגורה, אבל השוער יצא עם ידו על העליונה כשהדף את ההזדמנות
פיטר אגבה שומר את מתאוס דאבו מקרוב (חגי מיכאלי)פיטר אגבה שומר את מתאוס דאבו מקרוב (חגי מיכאלי)
  • '33
  • החמצה
  • אוואטרה ראה את ירמקוב עומד מעט מחוץ לשער שלו וניסה להקשית מעליו, אלא שהקשר שלח את הכדור בקשת גם מעל השער
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • גם ג'וניור דיומנדה נכנס לפנקס של פריד אחרי שהתווכח איתו
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אוואטרה הפיל מאחור את מיכאל אוחנה וספג את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
סילבה קאני מנסה לכבוש (חגי מיכאלי)סילבה קאני מנסה לכבוש (חגי מיכאלי)
  • '15
  • החמצה
  • קאני כמעט השלים צמד אחרי שניסה לנצל טעות של ג'אבר והצליח להשתחל בינו לבין ניראון, אבל בעט כמו אוחנה, לרשת הצידית
  • '9
  • החמצה
  • מיכאל אוחנה היה קרוב למהפך! בטאיי הכניס כדור עומק לקשר, שרצה לכבוש שבוע שני ברציפות ובעט בחוזקה ניסיון שנעצר רק ברשת הצידית של השער
סילבה קאני מדרבן את חבריו אחרי השוויון שכבש (חגי מיכאלי)סילבה קאני מדרבן את חבריו אחרי השוויון שכבש (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי חיפה ממהרים לחזור לחצי המגרש שלהם אחרי השוויון (חגי מיכאלי)שחקני מכבי חיפה ממהרים לחזור לחצי המגרש שלהם אחרי השוויון (חגי מיכאלי)
סילבה קאני. תגובה מהירה (חגי מיכאלי)סילבה קאני. תגובה מהירה (חגי מיכאלי)
  • '7
  • שער
  • שער! מכבי חיפה חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: איזה קצב משחרר, כשהירוקים הצליחו להשוות כבר בהזדמנות הראשונה שלהם במשחק! האורחת יצאה להתקפה מצד שמאל שהסתיימה בהגבהה של קנג'י גורה אל הרחבה, שם המתין סילבה קאני שנגח לפינה של עומר ניראון והכניע אותו
שחקני מכבי נתניה חוגגים את הפתיחה המסחררת (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה חוגגים את הפתיחה המסחררת (חגי מיכאלי)
מאור לוי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)מאור לוי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)
מאור לוי משחרר בעיטה (חגי מיכאלי)מאור לוי משחרר בעיטה (חגי מיכאלי)
  • '3
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון: איזו פתיחה מסחררת ליהלומים, שיצאו להתקפה נוספת והפעם גם באו על שכרם אחרי ששגיאה של יילה בטאיי שחררה את המארחת להתקפה, שהסתיימה ברגליו של מאור לוי אחרי שקיבל מסירה מדאבו. הקשר, שגדל במכבי חיפה, שחרר בעיטה מחוץ לרחבה שהלכה לפינה של גאורגי ירמקוב
  • '2
  • החמצה
  • ניסיון ראשון למכבי נתניה! עזיז אוואטרה חטף כדור במרכז המגרש ושלח מסירת עומק אל מתאוס דאבו, שהצליח לחדור לרחבה אבל מזווית קשה שלח את הכדור החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי נתניה תצליח לחזור למסלול ולהשיג ניצחון בכורה בקדנציה החדשה של רוני לוי, או שמכבי חיפה תמשיך ביכולת מהניצחון הגדול על מכבי תל אביב?
איציק עובדיה, יעקב שחר וליאור רפאלוב ביציע (חגי מיכאלי)איציק עובדיה, יעקב שחר וליאור רפאלוב ביציע (חגי מיכאלי)
רוני לוי וברק בכר מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (חגי מיכאלי)רוני לוי וברק בכר מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (חגי מיכאלי)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לתמוך בקבוצתו (חגי מיכאלי)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לתמוך בקבוצה (חגי מיכאלי)
קהל אוהדי מכבי נתניה בא לעודד את הקבוצה (חגי מיכאלי)קהל אוהדי מכבי נתניה בא לעודד את הקבוצה (חגי מיכאלי)
