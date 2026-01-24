0:0 מאכזב בין לצ׳ה ללאציו, 90 דקות לגאנדלמן

לצ’ה מארחת את לאציו בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, במפגש חשוב במיוחד בתחתית מול יריבה שמכוונת לצמרת האירופית. עומרי גאנדלמן פותח בהרכב של לצ’ה, שמנסה לעצור רצף שלילי שהוריד אותה לאזור הירידה, בעוד האורחת מחפשת יציבות אחרי תקופה לא פשוטה.
לצ’ה מגיעה בכושר מדאיג. ההפסד 1:0 למילאן במחזור הקודם היה המשחק השלישי מתוך ארבעה שבהם לא כבשה, וההפסד הרביעי ברציפות בליגה, שהאריך את הרצף ללא ניצחון לשישה משחקים. אמנם שלושה מההפסדים הללו היו מול קבוצות מהצמרת, אך הקבוצה של אוזביו די פרנצ’סקו פתחה את המחזור בתוך שלוש האחרונות, בשוויון נקודות עם פיורנטינה שמעל הקו האדום. לצ’ה כבשה רק 13 שערי ליגה העונה, הנתון הנמוך בליגה, והפסד נוסף ללא שער עשוי להפוך זאת לארבעה הפסדי בית רצופים לראשונה מאז 2019.
לאציו מנגד מגיעה עם סימני שאלה משלה. התבוסה הביתית 3:0 לקומו הורידה אותה למקום התשיעי, במרחק תשע נקודות מהשישייה הראשונה. הקבוצה של מאוריציו סארי ניצחה רק פעמיים בתשעת משחקי הליגה האחרונים, אך מעודד מבחינתה שהיא כמעט ולא מחברת הפסדים רצופים העונה. משחקי החוץ נראים כנקודת אור, עם שבע נקודות משלושת משחקי החוץ האחרונים ורק ספיגה אחת בתקופה הזו.
במאזן הישיר לאציו ניצחה בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים, אך בביקוריה האחרונים בלצ’ה התקשתה מאוד ורשמה הפסד בשלושה מארבעה משחקים, כולם בהפרש זהה של 2:1. לצ’ה כבשה רק שני שערי בית במחציות שניות העונה ושמרה על שער נקי פעם אחת בלבד בעשרת משחקיה האחרונים. מנגד, תשעה מעשרת משחקי החוץ של לאציו בליגה העונה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, והיא הפסידה בשבעה מתוך שמונה משחקי ליגה שבהם ספגה ראשונה.
מחצית שניה
-
'90+1
- תיאגו גבריאל ספג כרטיס צהוב
-
'89
- מורנטה נכנס על חשבון פיירוטי
-
'81
- גוסטאב איסאקסן נכנס במקום קאנצ׳לרי
-
'75
- סוטיל שלח בעיטה מכדור נייח אל עבר המסגרת, פרובדל שוב זינק נהדר והדף
-
'73
- מנואל לצארי פינה את מקומו, לוקה פלגריני נכנס
-
'72
- אוליבר נילסן ספג כרטיס צהוב
-
'64
- אוליבר נילסן נכנס על חשבון פואנטס
-
'64
- בולאי דיה יצא, פטר רטקוב נכנס
-
'64
- חילוף משולש בלאציו. דלה בשירו נכנס במקום מתיאס וסינו
-
'64
- ווליד שדירה נכנס במקום ניקולה סטוליץ
-
'64
- חילוף כפול בלצ׳ה. לאמק בנדה יצא, ריקרדו סוטיל נכנס
-
'54
- בולאי דיה בעט טוב, פלקונה הצליח להדוף נהדר
-
'52
- דנילו וייגה ספג כרטיס צהוב
-
'49
- דנילו וייגה שלח מצב נייח לכיוון השער, אך פספס את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'39
- רמאדני שלח פצצה אדירה שנעצרה רק במשקוף
-
'35
- גאנדלמן הגיע לכדור ברחבה, אך התקשה במאבק מול ההגנה ולא הצליח לייצר בעיטה
-
'30
- חצי שעה חלפה ושתי הקבוצות נראות מאוד מהוססות, כשלצ׳ה מעט מסוכנת יותר. בעשר הדקות האחרונות לא היו מצבים
-
'19
- לאסאנה קוליבלי שלח בעיטה טובה לפינה, פרובדל ירד טוב והדף
-
'10
- עומרי גאנדלמן נשכב על הדשא לאחר פציעה, אך קיבל טיפול רפואי וחזר למשחק
-
'3
- זקאני ניגש לבעוט מצב נייח מרחוק, אך הכדור שלו נבלם על ידי החומה
-
'1
- השופט דניאלה צ'יפי הוציא את המשחק לדרכו!