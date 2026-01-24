יום שבת, 24.01.2026 שעה 23:52

עומרי גאנדלמן מנסה לחלץ (IMAGO)

0:0 מאכזב בין לצ׳ה ללאציו, 90 דקות לגאנדלמן

המארחת הייתה טובה ומסוכנת יותר, אך לא כבשה את המצבים אליה הגיעה והקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות ללא שערים. הישראלי היה טוב והשלים משחק מלא

מערכת ONE | 24/01/2026 21:45
יום שבת, 24/01/2026, 21:45אצטדיון ויה דל מארהליגה איטלקית - מחזור 22
לאציו
הסתיים
0 0
שופט: דניאלה צ'יפי
לצ'ה
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2919-2122לאציו9
2633-2221אודינזה10
2531-2422קליארי11
2328-2321ססואולו12
2328-2021קרמונזה13
2322-1421פארמה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20
הרכבים וציונים
 
 

לצ’ה מארחת את לאציו בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, במפגש חשוב במיוחד בתחתית מול יריבה שמכוונת לצמרת האירופית. עומרי גאנדלמן פותח בהרכב של לצ’ה, שמנסה לעצור רצף שלילי שהוריד אותה לאזור הירידה, בעוד האורחת מחפשת יציבות אחרי תקופה לא פשוטה.

לצ’ה מגיעה בכושר מדאיג. ההפסד 1:0 למילאן במחזור הקודם היה המשחק השלישי מתוך ארבעה שבהם לא כבשה, וההפסד הרביעי ברציפות בליגה, שהאריך את הרצף ללא ניצחון לשישה משחקים. אמנם שלושה מההפסדים הללו היו מול קבוצות מהצמרת, אך הקבוצה של אוזביו די פרנצ’סקו פתחה את המחזור בתוך שלוש האחרונות, בשוויון נקודות עם פיורנטינה שמעל הקו האדום. לצ’ה כבשה רק 13 שערי ליגה העונה, הנתון הנמוך בליגה, והפסד נוסף ללא שער עשוי להפוך זאת לארבעה הפסדי בית רצופים לראשונה מאז 2019.

לאציו מנגד מגיעה עם סימני שאלה משלה. התבוסה הביתית 3:0 לקומו הורידה אותה למקום התשיעי, במרחק תשע נקודות מהשישייה הראשונה. הקבוצה של מאוריציו סארי ניצחה רק פעמיים בתשעת משחקי הליגה האחרונים, אך מעודד מבחינתה שהיא כמעט ולא מחברת הפסדים רצופים העונה. משחקי החוץ נראים כנקודת אור, עם שבע נקודות משלושת משחקי החוץ האחרונים ורק ספיגה אחת בתקופה הזו.

במאזן הישיר לאציו ניצחה בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים, אך בביקוריה האחרונים בלצ’ה התקשתה מאוד ורשמה הפסד בשלושה מארבעה משחקים, כולם בהפרש זהה של 2:1. לצ’ה כבשה רק שני שערי בית במחציות שניות העונה ושמרה על שער נקי פעם אחת בלבד בעשרת משחקיה האחרונים. מנגד, תשעה מעשרת משחקי החוץ של לאציו בליגה העונה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, והיא הפסידה בשבעה מתוך שמונה משחקי ליגה שבהם ספגה ראשונה.

מחצית שניה
עומרי גאנדלמן באוויר (IMAGO)עומרי גאנדלמן באוויר (IMAGO)
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • תיאגו גבריאל ספג כרטיס צהוב
  • '89
  • חילוף
  • מורנטה נכנס על חשבון פיירוטי
עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)
  • '81
  • חילוף
  • גוסטאב איסאקסן נכנס במקום קאנצ׳לרי
  • '75
  • החמצה
  • סוטיל שלח בעיטה מכדור נייח אל עבר המסגרת, פרובדל שוב זינק נהדר והדף
עומרי גאנדלמן במאבק (IMAGO)עומרי גאנדלמן במאבק (IMAGO)
  • '73
  • חילוף
  • מנואל לצארי פינה את מקומו, לוקה פלגריני נכנס
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • אוליבר נילסן ספג כרטיס צהוב
מאוריציו סארי (IMAGO)מאוריציו סארי (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • אוליבר נילסן נכנס על חשבון פואנטס
  • '64
  • חילוף
  • בולאי דיה יצא, פטר רטקוב נכנס
  • '64
  • חילוף
  • חילוף משולש בלאציו. דלה בשירו נכנס במקום מתיאס וסינו
אוסביו די פרנצ׳סקו (IMAGO)אוסביו די פרנצ׳סקו (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • ווליד שדירה נכנס במקום ניקולה סטוליץ
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול בלצ׳ה. לאמק בנדה יצא, ריקרדו סוטיל נכנס
  • '54
  • החמצה
  • בולאי דיה בעט טוב, פלקונה הצליח להדוף נהדר
מתיאה זקאני בפעולה (IMAGO)מתיאה זקאני בפעולה (IMAGO)
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • דנילו וייגה ספג כרטיס צהוב
  • '49
  • החמצה
  • דנילו וייגה שלח מצב נייח לכיוון השער, אך פספס את המסגרת
מחצית ראשונה
  • '39
  • החמצה
  • רמאדני שלח פצצה אדירה שנעצרה רק במשקוף
עומרי גאנדלמן בפעולה (IMAGO)עומרי גאנדלמן בפעולה (IMAGO)
  • '35
  • החמצה
  • גאנדלמן הגיע לכדור ברחבה, אך התקשה במאבק מול ההגנה ולא הצליח לייצר בעיטה
  • '30
  • אחר
  • חצי שעה חלפה ושתי הקבוצות נראות מאוד מהוססות, כשלצ׳ה מעט מסוכנת יותר. בעשר הדקות האחרונות לא היו מצבים
סנטיאגו פיירוטי (IMAGO)סנטיאגו פיירוטי (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • לאסאנה קוליבלי שלח בעיטה טובה לפינה, פרובדל ירד טוב והדף
  • '10
  • פציעה
  • עומרי גאנדלמן נשכב על הדשא לאחר פציעה, אך קיבל טיפול רפואי וחזר למשחק
בולאי דיה בפעולה (IMAGO)בולאי דיה בפעולה (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • זקאני ניגש לבעוט מצב נייח מרחוק, אך הכדור שלו נבלם על ידי החומה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאלה צ'יפי הוציא את המשחק לדרכו!
אוהדי לצ׳ה (IMAGO)אוהדי לצ׳ה (IMAGO)
שחקני לצ׳ה (IMAGO)שחקני לצ׳ה (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו