0:0 מאכזב בין לצ׳ה ללאציו, 90 דקות לגאנדלמן

הרכבים וציונים

לצ’ה מארחת את לאציו בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, במפגש חשוב במיוחד בתחתית מול יריבה שמכוונת לצמרת האירופית. עומרי גאנדלמן פותח בהרכב של לצ’ה, שמנסה לעצור רצף שלילי שהוריד אותה לאזור הירידה, בעוד האורחת מחפשת יציבות אחרי תקופה לא פשוטה.

לצ’ה מגיעה בכושר מדאיג. ההפסד 1:0 למילאן במחזור הקודם היה המשחק השלישי מתוך ארבעה שבהם לא כבשה, וההפסד הרביעי ברציפות בליגה, שהאריך את הרצף ללא ניצחון לשישה משחקים. אמנם שלושה מההפסדים הללו היו מול קבוצות מהצמרת, אך הקבוצה של אוזביו די פרנצ’סקו פתחה את המחזור בתוך שלוש האחרונות, בשוויון נקודות עם פיורנטינה שמעל הקו האדום. לצ’ה כבשה רק 13 שערי ליגה העונה, הנתון הנמוך בליגה, והפסד נוסף ללא שער עשוי להפוך זאת לארבעה הפסדי בית רצופים לראשונה מאז 2019.

לאציו מנגד מגיעה עם סימני שאלה משלה. התבוסה הביתית 3:0 לקומו הורידה אותה למקום התשיעי, במרחק תשע נקודות מהשישייה הראשונה. הקבוצה של מאוריציו סארי ניצחה רק פעמיים בתשעת משחקי הליגה האחרונים, אך מעודד מבחינתה שהיא כמעט ולא מחברת הפסדים רצופים העונה. משחקי החוץ נראים כנקודת אור, עם שבע נקודות משלושת משחקי החוץ האחרונים ורק ספיגה אחת בתקופה הזו.

במאזן הישיר לאציו ניצחה בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים, אך בביקוריה האחרונים בלצ’ה התקשתה מאוד ורשמה הפסד בשלושה מארבעה משחקים, כולם בהפרש זהה של 2:1. לצ’ה כבשה רק שני שערי בית במחציות שניות העונה ושמרה על שער נקי פעם אחת בלבד בעשרת משחקיה האחרונים. מנגד, תשעה מעשרת משחקי החוץ של לאציו בליגה העונה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, והיא הפסידה בשבעה מתוך שמונה משחקי ליגה שבהם ספגה ראשונה.