יום שבת, 24.01.2026 שעה 19:38
יום שבת, 24/01/2026, 19:00אצטדיון ארטמיו פרנקיליגה איטלקית - מחזור 22
קליארי
דקה 35
0 1
שופט: מרקו גווידה
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2340-2122טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20
מערכת ONE | 24/01/2026 19:00
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון נשמר מקרוב על ידי סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)
מנור סולומון נשמר מקרוב על ידי סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)

פיורנטינה מארחת את קליארי בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, למפגש חשוב במיוחד בתחתית הטבלה. מנור סולומון פותח לראשונה בהרכב של הוויולה. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות במחזור הקודם ומקוות להמשיך במומנטום החיובי במאבק על ההישרדות.

פיורנטינה נמצאת בתקופה מעודדת. הניצחון 1:2 על בולוניה, שהוקדש לנשיא המנוח רוקו קומיסו, הוציא אותה סוף סוף מהקו האדום שבו שהתה מאז אמצע אוקטובר. הוויולה נמצאים ברצף של ארבעה משחקי ליגה ללא הפסד, לראשונה העונה, ואם ימנעו מהפסד גם הערב ירשמו חמישה משחקים רצופים ללא הפסד לראשונה מאז אפריל. גם הכושר הביתי השתפר, עם הפסד אחד בלבד בחמשת משחקי הבית האחרונים בכל המסגרות, כאשר במשחק הקודם בבית המארחת שמטה יתרון מאוחר וסיימה ב-1:1 מול מילאן.

קליארי מגיעה גם היא עם זריקת עידוד, לאחר ניצחון 0:1 מפתיע על יובנטוס במחזור הקודם, שהיה רק השלישי שלה ב-18 משחקי ליגה העונה. התוצאה הזו העלתה אותה זמנית שמונה נקודות מעל הקו האדום, והייתה תגובה ראויה לתבוסת חוץ 3:0 לגנואה במשחק החוץ הקודם. עם זאת, מדובר בקבוצה שמתקשה מחוץ לביתה, עם ארבעה הפסדים בששת משחקי החוץ האחרונים בכל המסגרות, והיא מחפשת ניצחון ליגה שני ברציפות לראשונה מאז ספטמבר.

במאזן הישיר פיורנטינה שולטת באופן ברור, ללא הפסד בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, מתוכם שישה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, כולל ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. קליארי לא כבשה בשישה מתוך עשרת המשחקים הללו. בחמישה משבעת משחקי הבית האחרונים של פיורנטינה שתי הקבוצות כבשו, והיא גם אחת משלוש קבוצות שספגו לפחות 20 שערים במחציות שניות העונה. מנגד, חמשת משחקי החוץ האחרונים של קליארי בליגה הניבו מעל 2.5 שערים, והיא ספגה שמונה שערי חוץ בתוך 30 הדקות הראשונות, הנתון הגבוה בליגה.

מחצית ראשונה
לוקה מאציטלי מנסה לעצור את רולאנדו מנדרגורה (IMAGO)לוקה מאציטלי מנסה לעצור את רולאנדו מנדרגורה (IMAGO)
  • '12
  • החמצה
  • רולאנדו מנדרגורה ניסה לכבוש ממרחק רב, אבל הבעיטה היומרנית שלו הלכה החוצה
  • '6
  • החמצה
  • מרקו פאלסטרה היה הראשון לסכן את השער של פיורנטינה כשהצליח להגיע למצב מסוכן מתוך הרחבה, אבל מרין פונגראצ'יץ' הכניס רגל ושלח את הכדור לקרן
אלברט גודמונדסון מנסה לכבוש (IMAGO)אלברט גודמונדסון מנסה לכבוש (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • אלברט גודמונדסון הצליח להגיע למצב נהדר כבר בפתיחה אחרי שהשתלט על כדור, הצליח לברוח למרקו פאלסטרה ולבעוט מרחוק ניסיון ששרק ליד השער של אליה קפרילה וקליארי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות לדרך! סולומון עורך בכורה ב-11 של פיורנטינה. האם הם יצליחו לחבר ניצחון שני ברצף או שקליארי תקלקל להם את החגיגה?
