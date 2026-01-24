הרכבים וציונים



מנור סולומון נשמר מקרוב על ידי סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO) מנור סולומון נשמר מקרוב על ידי סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)

פיורנטינה מארחת את קליארי בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, למפגש חשוב במיוחד בתחתית הטבלה. מנור סולומון פותח לראשונה בהרכב של הוויולה. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות במחזור הקודם ומקוות להמשיך במומנטום החיובי במאבק על ההישרדות.

פיורנטינה נמצאת בתקופה מעודדת. הניצחון 1:2 על בולוניה, שהוקדש לנשיא המנוח רוקו קומיסו, הוציא אותה סוף סוף מהקו האדום שבו שהתה מאז אמצע אוקטובר. הוויולה נמצאים ברצף של ארבעה משחקי ליגה ללא הפסד, לראשונה העונה, ואם ימנעו מהפסד גם הערב ירשמו חמישה משחקים רצופים ללא הפסד לראשונה מאז אפריל. גם הכושר הביתי השתפר, עם הפסד אחד בלבד בחמשת משחקי הבית האחרונים בכל המסגרות, כאשר במשחק הקודם בבית המארחת שמטה יתרון מאוחר וסיימה ב-1:1 מול מילאן.

קליארי מגיעה גם היא עם זריקת עידוד, לאחר ניצחון 0:1 מפתיע על יובנטוס במחזור הקודם, שהיה רק השלישי שלה ב-18 משחקי ליגה העונה. התוצאה הזו העלתה אותה זמנית שמונה נקודות מעל הקו האדום, והייתה תגובה ראויה לתבוסת חוץ 3:0 לגנואה במשחק החוץ הקודם. עם זאת, מדובר בקבוצה שמתקשה מחוץ לביתה, עם ארבעה הפסדים בששת משחקי החוץ האחרונים בכל המסגרות, והיא מחפשת ניצחון ליגה שני ברציפות לראשונה מאז ספטמבר.

במאזן הישיר פיורנטינה שולטת באופן ברור, ללא הפסד בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, מתוכם שישה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, כולל ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. קליארי לא כבשה בשישה מתוך עשרת המשחקים הללו. בחמישה משבעת משחקי הבית האחרונים של פיורנטינה שתי הקבוצות כבשו, והיא גם אחת משלוש קבוצות שספגו לפחות 20 שערים במחציות שניות העונה. מנגד, חמשת משחקי החוץ האחרונים של קליארי בליגה הניבו מעל 2.5 שערים, והיא ספגה שמונה שערי חוץ בתוך 30 הדקות הראשונות, הנתון הגבוה בליגה.