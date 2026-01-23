"רגוע לגבי הביקורת, מוריניו? תמיד מקשיב לו"

צ’אבי אלונסו פוטר, ואז הגיע אלברו ארבלואה. שחקן העבר של ריאל מדריד והמאמן הנוכחי של הקבוצה, ציפה לבכורה משמחת, אך במקום זאת הודח מהגביע עם הפסד 3:2 היסטורי לאלבסטה הצנועה. מכאן, שריקות בוז בברנבאו הוחלפו בניצחון 0:2 על לבאנטה בליגה ו-1:6 גדול על מונאקו בליגת האלופות.

לקראת ההתמודדות של הלבנים מחר (שבת, 22:00) מול ויאריאל, ארבלואה התייצב למסיבת העיתונאים המסורתית: “ויאריאל היא יריבה גדולה, זה ידרוש מאיתנו הרבה מאמץ ואנחנו יודעים מה צריך לעשות מחר כדי לקחת את מלוא שלוש הנקודות”.

המאמן התייחס לסגל החסר ולכך ששחקנים מוצבים בעמדות שלא שלהן: “מה שאני יכול לומר הוא הנכונות של השחקנים לעזור. הם שמו את הקבוצה לפני עצמם. הייתה להם הופעה סנסציונית. זה מה שאני רוצה לראות, שחקנים מחויבים וזמינים לקבוצה. הם רב תכליתיים ובעלי יכולות יוצאות דופן. יש להם כישרון, שמאפשר להם לשחק איפה שהם רוצים”.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

“חידוש החוזה של ויניסיוס? לא תלוי בי, מרוכז במה שאני צריך לעשות”

בין שריקות הבוז, השחקן שספג את מרב קולות המחאה הוא ללא ספק ויניסיוס. ארבלואה נשאל לגבי חידוש חוזהו של הברזילאי והשיב: “זה לא תלוי בי, זה עניין של המועדון והשחקן. כמובן, אני מקווה שהוא ימשיך לעשות היסטוריה כאן”. באותו נושא הרחיב, גם על ויני וגם באופן כללי: “אני מאוד רגוע לגבי הביקורת, מרוכז במה שאני צריך לעשות. הרגשתי את ההיסטוריה של ריאל מדריד”.

ארבלואה שיתף מה חשב על הדברים של ז’וזה מוריניו לגביו: “כולכם יודעים מה מוריניו אומר לי. אם מאמן כזה מדבר, במיוחד הוא, אני מקשיב ומנתח”. לגבי רכש אפשרי הוסיף: “יש לי סגל יוצא דופן. אם צריך משהו, יש לנו אקדמיית נוער נהדרת, כפי שתמיד היה”.

לקראת סיום ארבלואה הצהיר: “רודריגו יהיה בסגל. ניצחון זה הדבר הכי חשוב כאן, בלי קשר למערך. אני רוצה לראות את האופי והמנטליות שהוא הראה. הוא מגלם בצורה מושלמת את מה שריאל מדריד מייצגת, את האחדות והמחויבות. אלו הערכים שלנו. אסור לנו לנטוש אותם לעולם”.