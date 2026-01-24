הרכבים וציונים



מפגש צמרת מסקרן במיוחד בין המדורגת השנייה לשלישית, כאשר ריאל מדריד מתארחת בשעה זו אצל ויאריאל. המשחק מתקיים במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה, והוא מגיע בעיתוי שבו שתי הקבוצות נמצאות במומנטום שונה לחלוטין, מה שמוסיף לא מעט עניין לקרב באצטדיון דה לה סרמיקה.

ריאל מדריד מגיעה בכושר מצוין. באמצע השבוע היא פירקה את מונאקו 1:6 בליגת האלופות ורשמה ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. בליגה הספרדית היא הפסידה רק פעם אחת העונה במשחקי החוץ, עם שישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, וכעת היא מרחק נקודה בלבד מהמוליכה ברצלונה. רצף של ארבעה ניצחונות ליגה כבר מאחוריה, וניצחון נוסף יעניק לה חמישה ניצחונות רצופים בליגה בפעם השנייה העונה, כמו גם ניצחון שלישי ברצף בכל המסגרות תחת אלברו ארבלואה.

מנגד, ויאריאל נמצאת בתקופה פחות טובה. ההפסד הביתי 2:1 בליגת האלופות באמצע השבוע מול אייאקס היה החמישי שלה בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ובמסגרת הליגה היא מגיעה אחרי הפסד חוץ 2:0 לריאל בטיס. הצוללת הצהובה אמנם מדורגת שלישית, בשוויון נקודות עם אתלטיקו מדריד שמאחוריה, אך הפסד נוסף הערב יהפוך זאת לשני הפסדי ליגה רצופים לראשונה מאז מרץ 2025. בנוסף, מדובר ביריבה שמולה מאמן הקבוצה מרסלינו הפסיד הכי הרבה פעמים בלה ליגה.

במאזן הישיר, ריאל מדריד שואפת לרשום ניצחון שלישי בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה מול ויאריאל, אחרי שלפני כן לא ניצחה בשישה ביקורים רצופים. המארחת לא הפסידה העונה בבית בליגה כאשר כבשה ראשונה, בעוד הבלאנקוס ניצחו בכל משחק ליגה שבו עלו ליתרון ראשון. בשלושה מארבעת משחקי החוץ האחרונים של הלבנים בכל המסגרות התוצאה הייתה 2:3.

בגזרת השחקנים, ג’רארד מורנו כבש במשחק הבית האחרון של ויאריאל ומעורב ב-11 שערים מול ריאל בליגה לאורך השנים, בעוד ויניסיוס המשיך בכושר מצוין לאחר שהיה מעורב בארבעה שערים באמצע השבוע. ויאריאל חסרה את סנטי קומסאניה וסנטיאגו מוריניו המורחקים, לאורחת חסר אורליאן טשואמני המושעה.