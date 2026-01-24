מערכת ONE
24/01/2026 22:00
פרנקו מסטנטואונו רודף אחרי הכדור (IMAGO)
מפגש צמרת מסקרן במיוחד בין המדורגת השנייה לשלישית, כאשר ריאל מדריד מתארחת בשעה זו אצל ויאריאל. המשחק מתקיים במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה, והוא מגיע בעיתוי שבו שתי הקבוצות נמצאות במומנטום שונה לחלוטין, מה שמוסיף לא מעט עניין לקרב באצטדיון דה לה סרמיקה.
ריאל מדריד מגיעה בכושר מצוין. באמצע השבוע היא פירקה את מונאקו 1:6 בליגת האלופות ורשמה ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. בליגה הספרדית היא הפסידה רק פעם אחת העונה במשחקי החוץ, עם שישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, וכעת היא מרחק נקודה בלבד מהמוליכה ברצלונה. רצף של ארבעה ניצחונות ליגה כבר מאחוריה, וניצחון נוסף יעניק לה חמישה ניצחונות רצופים בליגה בפעם השנייה העונה, כמו גם ניצחון שלישי ברצף בכל המסגרות תחת אלברו ארבלואה.
מנגד, ויאריאל נמצאת בתקופה פחות טובה. ההפסד הביתי 2:1 בליגת האלופות באמצע השבוע מול אייאקס היה החמישי שלה בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ובמסגרת הליגה היא מגיעה אחרי הפסד חוץ 2:0 לריאל בטיס. הצוללת הצהובה אמנם מדורגת שלישית, בשוויון נקודות עם אתלטיקו מדריד שמאחוריה, אך הפסד נוסף הערב יהפוך זאת לשני הפסדי ליגה רצופים לראשונה מאז מרץ 2025. בנוסף, מדובר ביריבה שמולה מאמן הקבוצה מרסלינו הפסיד הכי הרבה פעמים בלה ליגה.
במאזן הישיר, ריאל מדריד שואפת לרשום ניצחון שלישי בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה מול ויאריאל, אחרי שלפני כן לא ניצחה בשישה ביקורים רצופים. המארחת לא הפסידה העונה בבית בליגה כאשר כבשה ראשונה, בעוד הבלאנקוס ניצחו בכל משחק ליגה שבו עלו ליתרון ראשון. בשלושה מארבעת משחקי החוץ האחרונים של הלבנים בכל המסגרות התוצאה הייתה 2:3.
בגזרת השחקנים, ג’רארד מורנו כבש במשחק הבית האחרון של ויאריאל ומעורב ב-11 שערים מול ריאל בליגה לאורך השנים, בעוד ויניסיוס המשיך בכושר מצוין לאחר שהיה מעורב בארבעה שערים באמצע השבוע. ויאריאל חסרה את סנטי קומסאניה וסנטיאגו מוריניו המורחקים, לאורחת חסר אורליאן טשואמני המושעה.
מחצית שניה
-
'80
- חילוף נוסף של ריאל מדריד. ברהים דיאס החליף את ארדה גולר
-
'77
- תומאס פארטיי נכנס במקום דני פארחו
-
'77
- חילוף כפול של מרסלינו. מיקטואזה יצא, איוסה פרז נכנס
-
'74
- חילוף ראשון של אלברו ארבלואה. גונסאלו גארסיה עלה במקום מסטנטואונו
-
'70
- טאני אולואשי החליף את ג'רארד מורנו
-
'70
- חילוף כפול של ויאריאל. ביוקאנן יצא, ניקולה פפה נכנס
-
'62
- ויאריאל הוציאה את הכדור החופשי מהר למורנו, שהיה חופשי לגמרי ברחבה ורשם החמצת ענק
-
'62
- פרנקו מסטנטואונו ראה את הצהוב הראשון של ריאל מדריד
-
'58
- פאו נבארו קיבל צהוב אחרי עבירה גסה על ויניסיוס
-
'56
- דני פארחו הכניס כדור נהדר לג'רארד מורנו, ששלח בעיטה מהאוויר, ששרקה ליד הקורה
-
'52
- טייז'ון ביוקאנן ראה את הכרטיס הצהוב
-
'47
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ויניסיוס פרץ בקו והשאיר את המגן מאחור, כשהוא הוציא כדור רוחב. הבלם לא הצליח להשתלט ולהרחיק ואמבפה עט על המציאה וסיים מזווית לא קלה.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- פאפא גיי פרץ נהדר קדימה וניסה לאיים חוץ לרחבה, הכדור שלו פספס את המסגרת של טיבו קורטואה במעט
-
'40
- פעולה טובה של ויניסיוס. הברזילאי הסתובב על שחקן הגנה ושלח חץ ברגל שמאל, הכדור שלו פספס את המסגרת
-
'27
- קיליאן אמבפה החליף מסירות עם ויניסיוס ושלח בעיטה מחוץ לרחבה. הכדור שלו הלך למרכז השער
-
'25
- ריאל מדריד מתחממת. חילופי מסירות נהדרות הובילו לארדה גולר, שבעט בנגיעה מעל המשקוף
-
'23
- חילוף מוקדם של מרסלינו. חואן פוית נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לרפא מרין
-
'20
- פעולה נהדרת של ארדה גולר. הטורקי השאיר מאחוריו שלושה שחקנים ושלח בעיטה חזקה, לואיז ג'וניור היה במקום
-
'18
- הרמה טובה נכנסה לרחבה, ז'ורז' מיקאוטזה שלח בעיטה מהאוויר, אך היא הלכה מחוץ למסגרת
-
'13
- מצב ראשון לוויאריאל. כדור רוחב מצא את אלפונסו פדראסה, שבעט מקרוב. אלברו קאררס הציל שער
-
'1
- חואן פוית ראה את הכטיס הצהוב אחרי שביצע עבירה על ג'וד בלינגהאם
-
'1
- השופט סוטו גרדו הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!