יום שישי, 23.01.2026 שעה 14:32
כדורגל ישראלי

מרטינס המוצהב ייעדר, בכורה לאקה מול ב"ש

ק"ש תצא לטרנר מחר (19:30) כדי לשחזר את הניצחון מהסיבוב הקודם: אוגריסה צפוי לפתוח ע"ח מוסה, התלבטות בין שאהין לשולמייסטר: "אסור לנו להתבטל"

|
שחקני עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)
שחקני עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)

כשהיא במומנטום מצוין של שני ניצחונות ליגה רצופים, עירוני קריית שמונה, תצא מחר (שבת, 19:30) לאצטדיון טוטו טרנר, במטרה לנסות ולשחזר את הניצחון המפתיע על סגנית המוליכה הפועל באר שבע, בסיבוב הקודם.

המאמן שי ברדה, ייאלץ להסתדר מחר ללא כריסטיאן מרטינס המוצהב, הכוח המרכזי שלו בקישור, כשעל פי המסתמן, הקשר האחורי יאו אקה, שרשם הופעת בכורה במחזור האחרון מול הפועל חיפה, ירשום הופעת בכורה בהרכב.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של החלוץ אדריאן אוגריסה, שהצליח להשלים הבוקר את האימון המסכם ואמור לפתוח בחוד, כאשר עלי מוסה יירד לספסל. ברדה יקבל בחזרה את בילאל שאהין, שריצה עונש בגין צבירת כרטיסים צהובים במשחק מול הפועל חיפה, כשקיימת התלבטות אם יחזור להרכב או שמא איציק שולמייסטר ימשיך. ק"ש תצא למלון באזור הדרום מחר בבוקר, שם תשהה עד המשחק בערב.

בילאל שאהין (רועי כפיר)בילאל שאהין (רועי כפיר)

ברדה: “נצטרך להיות זהירים, אסור לנו להתבטל”

"זה משחק שהוא בין הקשים בליגה אם לא הקשה ביותר. אנחנו מגיעים לאצטדיון מלא מול קבוצה שהיא המועמדת העיקרית לאליפות. יש לנו מאצ' אפ טוב עם קבוצות הצמרת. זה משחק סופר קשה ומאתגר מול קבוצה עם המון רעיונות. נצטרך לדעת להיות זהירים תוך כדי שאנחנו מבינים את נקודות החוזקה שלנו. אסור לנו להתבטל", אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין (איציק שולמייסטר), יאו אקה, אופיר בנבנישתי, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה (עלי מוסה).

