אדם מצוין, שחקן בינוני: המעבר של דיארה לפ"ת

ייתכן שהמנטור הראשון של ממאדי דיארה לא היה מאשר לו להגיע לישראל. הקיצוני בן ה-25 שחתם בהפועל פתח תקווה גדל באקדמיה שהקים פרדי קאנוטה במאלי. חלוץ העבר, שהתפרסם במיוחד בימיו בסביליה, נולד אמנם בצרפת, אך החליט לייצג בשלב מסוים את מולדת הוריו, הפך לאחד הכוכבים הבולטים שלה בכל הזמנים, והשקיע בפרויקטים רבים לקידום הנוער במדינה. במקביל, הוא היה הקול האנטי-ישראלי והפרו-פלסטיני הבולט בכדורגל בהיותו שחקן פעיל, יזם עצומות נגד ישראל וחשף כרזות בנושא על חולצותיו. מה הוא יגיד על בואו של השחקן לליגת העל? אולי עדיף לא לשאול אותו כלל.

כך או כך, דיארה חייב את הקריירה האירופית שלו לקאנוטה, כי הוא סלל את דרכו לקאדיס ב-2019. נשיא המועדון, מנואל ויסקאינו, מילא בעבר תפקיד בכיר בהנהלת סביליה והיה מיודד מאוד עם קאנוטה. הסקורר לשעבר ביקש וקיבל אפשרות לשלוח מספר שחקנים מהאקדמיה שלו למבדקים במועדון האנדלוסי, ודיארה התקבל לקבוצת המילואים שלו.

במשך 4 שנים הוא שיחק בליגה הרביעית, ביסס את מעמדו, ובאוגוסט 2022 אפילו הוקפץ לסגל הבכיר, ששיחק אז בליגה הראשונה בשל מכת פציעות. במשחק החוץ מול אוססונה, העניק לו המאמן סרחיו גונסאלס מקום בהרכב, והוא שיתף פעולה בין היתר עם בלם ריאל מדריד לשעבר ויקטור צ'וסט. קאדיס הפסידה 2:0, דיארה הוחלף במחצית השנייה, וזו גם הייתה הופעתו האחרונה בליגה הספרדית. הוא שב למילואים, ושוחרר בתום העונה המדוברת.

העיתונאי חואן מרינו, המסקר את קאדיס, מספר: "כאשר ממאדי הגיע לקאדיס, היו ממנו ציפיות מסוימות. הוא הרשים בחלק מהמשחקים בקבוצת המילואים, ובסופו של דבר קיבל את הצ'אנס בקבוצה הראשונה. אלא שהוא לא גילה יציבות מספקת ולא שכנע את המאמן שהוא ראוי להמשיך שם. את עונת 2022/23 הוא סיים עם 6 שערים במילואים, וזו הייתה התקופה הטובה ביותר שלו בקבוצה. העניין הוא כי לא היה לו לאן להתקדם, והוא כבר היה מבוגר מדי בכדי להמשיך במילואים, ולכן הוא שוחרר".

שחקני קאדיס (רויטרס)

התקופה בהונגריה

התחנה הבאה של השחקן השאפתן ממאלי הייתה בהונגריה. גיור, מועדון עם מסורת מפוארת שנקלע בזמנו למשבר כלכלי ועדיין שיחק ב-2023 בליגה השנייה, קיבל אותו לשורותיו. לדיארה היה חלק משמעותי יחסית בעונה המוצלחת, בסיומה עלו הירוקים למקומם הטבעי בליגה הבכירה. הוא תופקד בשני האגפים, תרם 4 שערים ו-9 בישולים, ואת האסיסט החשוב ביותר סיפק במחזור הלפני האחרון, בקרב הגורלי מול ואשאש. הוא סידר את שער הניצחון לקלאודיו בובמה, אקס הפועל תל אביב, ובזכותו טיפסה גיור למקום השני על חשבון היריבה בדרך להעפלה המיוחלת.

עם זאת, מבחינתו האישית של דיארה העליה דווקא לא הייתה מועילה במיוחד. גיור ביצעה חיזוק לקראת האתגר הגדול, ובליגה הראשונה כבר לא היה לו מקום קבוע בהרכב. רחוק מאוד מכך. ברוב המשחקים הוא נכנס כמחליף והתקשה להותיר רושם. עם זאת, במפגש מול אקדמיית פושקאש באפריל, סיפק דיארה את אחד השערים היפים של עונת 2024/25 בהונגריה, והייתה לו גם חשיבות בצמרת.

הוא שולב רק בדקה ה-83, כאשר התוצאה עדיין הייתה מאופסת, ובדקה ה-86 קיבל את הכדור באגף הימני, חתך למרכז בסגנון אריאן רובן ושחרר טיל בלתי ניתן לעצירה מחוץ לרחבה לפינה הקרובה. גיור ניצחה 0:2, וההפסד של אקדמיית פושקאש סלל את דרכה של פרנצווארוש לאליפות. פרשן הונגרי שעוקב בקביעות אחרי גיור טוען כי הפעולה הזו מדגישה את העמדה האופטימלית של דיארה: "הוא יכול לשחק בשני האגפים, אבל הוא שמאלי באופן מובהק ועדיף לו להיות מימין כי הוא מעדיף לשחק עם רגל הפוכה".

על הקשיים שחווה דיארה בהונגריה, הוא מעיד: "הוא היה מצוין לליגה השנייה, אבל לא מספיק טוב לליגה הראשונה. מבחינה פיזית, יש לו איכויות מעולות. יש סיבולת טובה, הוא רץ המון, ומגלה נכונות להפעיל לחץ על מובילי הכדור של היריבה. ואולם, בכל הקשור לכישורים התקפיים נטו יש ליקויים ברורים. היכולת הטכנית שלו בינונית, וקבלת ההחלטות שלו עם הכדור לרוב גרועה. יש לומר שהוא קיבל את ספסולו ברוח טובה, גילה מקצוענות מושלמת, עבד קשה באימונים, עודד את חבריו, והשלים עם תפקידו כשחקן מחליף. האישיות שלו נהדרת, ויחסי האנוש מעולים".

המעבר למולדובה

לפי הדיווחים במולדובה, הציעה זימברו קישינב כ-100 אלף יורו תמורתו עוד בינואר 2025. העסקה הזו לא יצאה לפועל, אבל דיארה עבר למולדובה בקיץ בכל זאת – רק לקבוצה חזקה יותר. הוא הצטרף כשחקן חופשי לסגנית האלופה שריף טירספול, והתרגש לשחק לראשונה בחייו במפעלים האירופיים. במוקדמות הליגה האירופית רשם דיארה בישול בניצחון על פרישטינה מקוסובו, והיה בהרכב גם בשני ההפסדים לאוטרכט בסיבוב שלאחר מכן.

במהלך הביקור בהולנד, הוא התרגש לפגוש את מאמן נבחרת מאלי. טום סיינטפיט הבלגי ניצל את העובדה כי המשחק התקיים קרוב לביתו וקפץ לבחון בפעולה את שחקניו הפוטנציאליים בשורות שריף. דיארה חייך מאוזן לאוזן כאשר הצטלם איתו, וחלם לקבל זימון ראשון – הרי הוא היה בזמנו שחקן ספסל בגביע העולם במדי נבחרת מאלי עד גיל 20. השאיפות האלה ממש לא התממשו, כי יש במאלי שחקנים איכותיים הרבה יותר בתפקידו, אבל בגילו עדיין מוקדם לו לאבד תקווה.

באופן כללי, דיארה הוא אדם אופטימי. "הבאתי איתי המון אומץ", הוא הכריז בראיון הראשון כשחקן שריף בו הגדיר את עצמו כ"מחונך, משקיען וקצת צנוע". פתיחת העונה במולדובה הייתה חיובית עבורו עם המאמן המקומי ויקטור מיכאילוב שהוגדר כזמני. ההנהלה החליטה למנות במקומו בספטמבר את ויקטור סקריפצ'נקו הבלארוסי באופן קבוע, והשינוי פגע מאוד בדיארה. סקריפצ'נקו לא העריך אותו כלל, שלח אותו לספסל, ובתקופה זו החליט הקיצוני שהוא חייב לחפש קבוצה חדשה.

עומר פרץ. יקבל שחקן רעב (שחר גרוס)

סקריפצ'נקו הועזב בתום 8 משחקים בלבד, מיכאילוב קודם שוב במקומו, ובמשחקו האחרון במדי שריף בישל דיארה בניצחון 0:4 על דאצ'יה. ייתכן שעם הבוס הזה היה לו סיכוי להמשיך לזהור גם בהמשך, אך הבחירה להפסיק את החוזה כבר נעשתה, והוא מסיים את הקדנציה הקצרה עם 2 שערים ו-5 בישולים ב-12 משחקי ליגה. לא מדובר במאזן יוצא דופן עבור מולדובה, אבל הפועל פתח תקווה מקבלת שחקן רעב אשר מרגיש שלא מיצה את עצמו בינתיים.

היתרונות ברורים. מוסר העבודה של דיארה גבוה, אופיו נהדר, וההתאקלמות עשויה להיות חלקה כפי שהיה בספרד, הונגריה ומולדובה. מבחינת איכויות טכניות מדובר בשחקן בינוני שלא התאים לליגה ההונגרית הראשונה, אבל היו לו הברקות, ועם גיבוי ותמיכה מצד המאמן הוא עשוי לתרום את חלקו בתנאי שהציפיות לא יהיו גבוהות מדי.