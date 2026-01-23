ואן דייק: חוסר כבוד לשאול את סלוט על אלונסו

ארנה סלוט ישב ביום שלישי בחדר מסיבות העיתונאים בוולודרום ונשאל שאלה חדה: האם צ'אבי אלונסו, שפוטר מריאל מדריד ומוזכר כמועמד אפשרי להחליפו, יצר איתו קשר. המאמן ההולנדי, בהומור אופייני, השיב: "הוא התקשר אליי ואמר לי שהוא יהיה בתפקיד בעוד שישה חודשים, או אפילו מוקדם יותר".

אבל לא כולם מצאו את הבדיחה מצחיקה. וירג'יל ואן דייק, קפטן ליברפול, הרגיש שהשאלה חצתה קו. לפי ה-’BBC’, הבלם שוחח עם העיתונאי לאחר הניצחון 0:3 של האדומים על מארסיי במשחק הלפני אחרון של שלב הליגה בליגת האלופות. "השאלה הזו הייתה חסרת כבוד", הצהיר ואן דייק.

בהמשך ניצל הבלם את ההזדמנות להתייחס לנושא: "הביקורת מוצדקת אם מסתכלים על מה שעשינו העונה, במיוחד בהשוואה לעונה שעברה. זו הייתה תקופה קשה לשחקנים ולמאמן, אבל הוא התמודד עם זה היטב".

וירג'יל ואן דייק וארנה סלוט מאושרים (רויטרס)

350 משחקים במרסיסייד

הלילה במארסיי היה בעל משמעות מיוחדת עבור ההולנדי. הוא רשם את הופעתו ה-350 בליברפול, אבן דרך שחגג עם ניצחון ושער נקי. "המשחק ה-350 שלי, ניצחנו ולא ספגנו שער. אני מרגיש גאווה. וזו הייתה אחת ההופעות הכי שלמות שלי העונה", שמח הקפטן.

מאז ההפסד 4:1 לפ.ס.וו בליגת האלופות, ליברפול לא הפסידה שוב. 13 משחקים ללא הפסד ותחושת יציבות שבפעם הזו לא הותירה מקום לבדיחות.