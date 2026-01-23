יום שישי, 23.01.2026 שעה 15:55
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

אונאי אמרי על הדחיפה של טילמאנס: הוא הבן שלי

מאמן אסטון וילה התייחס לרגע המתוח שכולם מדברים עליו עם הקשר שהוחלף בתום ה-0:1 על פנרבחצ'ה באירופית. לסקוט: "נראה תמים, אך אני לא אוהב את זה"

|
טילמנס ואמרי (IMAGO)
טילמנס ואמרי (IMAGO)

מאמן אסטון וילה, אונאי אמרי, הקטין את חשיבותה של תקרית מתוחה על הקווים עם הקשר יורי טילמאנס, לאחר שהחליף אותו במהלך הניצחון בליגה האירופית מול פנרבחצ’ה. טילמאנס הוחלף בדקה ה-92, כאשר וילה ניסתה לשמור על יתרון 0:1 באיסטנבול בהצלחה.

הוא רץ לעבר הקווים ושלח יד ללחוץ את ידו של אמרי, אך המאמן הספרדי התלהט ודחף את טילמאנס בחזהו. אמרי, בחיוך, אמר על כך: "הוא הבן שלי". הניצחון הבטיח לווילה מקום בשמינית הגמר, מחזור אחד לסיום שלב הליגה, בזכות שער הבכורה של ג’יידון סאנצ’ו במועדון.

"זה אולי נראה תמים, אבל אני לא אוהב את זה", אמר בלם העבר של וילה, ג’וליאון לסקוט. "לא משנה מה הסיבה, אם זה היה הפוך והשחקן היה מסרב ללחוץ את ידו של המאמן שלו, הייתה פורצת סערה, והיו מטילים ספק במנטליות ובמקצוענות שלו”.

טילמנס ואמרי (IMAGO)טילמנס ואמרי (IMAGO)

אמרי יזכה בפעם החמישית?

"אני בטוח שזה תמים יותר ממה שזה נראה, אבל אני לא אוהב את המראה של זה", הוסיף לסקוט. אמרי, שזכה בליגה האירופית ארבע פעמים כמאמן, שיא כל הזמנים, ניהל את משחקו ה-100 במפעל ואמר שהוא "חולם" על זכייה חמישית.

