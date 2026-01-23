חשף את הקלפים: הנאום המסוכן של ארבלואה

פיטוריו של צ'אבי אלונסו מריאל מדריד היו כישלון של פרויקט מקצועי ואישור לכך שבמועדון הלבן ההיררכיות אינן פועלות כמו בשאר הקבוצות. המאמן הגיע לברנבאו אחרי עונות בלברקוזן שהעידו על רמתו, במטרה לנסות לפתור את הבעיות שהיו בחדר ההלבשה. אבל זה לא קרה, השחקנים שמו את המאמן בצד כשהכירו את השיטות שלו, ותוך חצי עונה בלבד דאגו להפיל אותו.

במקומו נכנס אלברו ארבלואה, חסר ניסיון על הקווים, אך כזה שמודע היטב למה שקרה בחדר ההלבשה במהלך חצי השנה האחרונה. האחרון הבהיר כבר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו שלא ימשיך ב"שיטת צ'אבי" ושהוא יבחר בפרופיל ידידותי יותר כלפי שחקניו.

למרות ה-1:6 האחרון על מונאקו והתחושות של שיפור, קיים סיכון משמעותי בסוג כזה של מסרים. השחקנים הפכו לבעלי הבית במועדון והוכיחו בשני המשחקים האחרונים שאם המאמן "מתחנף" אליהם, הם רצים ונלחמים, אם לעומת זאת הוא דורש מהם כפי שעשה צ'אבי, הם נוטשים אותו.

אלברו ארבלואה (ריאל מדריד (אחר)

ידע את מי “לפנק”

ארבלואה משחק את הקלפים שלו בצורה חכמה. הוא יודע שנפלה לידיו ההזדמנות הזו ושיש לו שישה חודשים לנסות לשכנע את הדרג הבכיר שהוא צריך להמשיך בעונה הבאה. למגן העבר ברור שהדרך היחידה להשיג זאת היא שהשחקנים יהיו לצידו, וזה מסביר את המסרים החוזרים ונשנים במסיבות העיתונאים.

מהיום הראשון הוא ידע את מי צריך “לפנק”. ויניסיוס, בלינגהאם או ואלוורדה, שלושה מהשחקנים החשובים ביותר שצ'אבי אלונסו איבד בדרך. לברזילאי הוא הודה על המאמץ לנסוע לאלבסטה כדי לשחק במשחק והבטיח שיהיה תמיד בהרכב. לאורוגוואי ולקמאבינגה הוא גם הודה על כך ששיחקו כמגנים, דבר שעלה לאלונסו בעימותים עם ואלוורדה. ובמסיבת העיתונאים האחרונה הסביר שהחלוצים שלו יצטרכו ללחוץ, אך סייג שהוא רוצה אותם רעננים, עוד אחת מנקודות המחלוקת בין אלונסו לכוכבים. “חדר ההלבשה מחליט מתי כן ומתי לא”, נכתב בספרד בנימה עוקצנית.

ארבלואה וקרבחאל (IMAGO)

פתרון טוב לטווח ארוך?

הפתרון של המאמן החדש עשוי להיות יעיל בטווח הקצר, אך לא נראה מומלץ לשלול מהמאמן את כל הכוח ולהעבירו לשחקנים. בריאל מדריד תמיד הצליחו יותר מאמנים עם יד רכה, אבל להשוות את הסגל הזה לזה של זידאן או אנצ'לוטי זו טעות. בשניהם היו שחקנים ברמה עולמית ומהטובים בתפקידם, אך הסגלים הקודמים היו בנויים הרבה יותר טוב. עם עומק גדול יותר, קישור עוצמתי מאוד והגנה דומיננטית.

“הגעתו של צ'אבי אלונסו בקיץ נראתה כהתחלה של שינוי בריאל מדריד, אך לא נתנו לו. נראה עד מתי יעבוד המסר המסוכן הזה של ארבלואה לשחקניו. בחדר הלבשה, טובים ככל שיהיו השחקנים, ההגה תמיד חייב להיות בידיים של המאמן”, ניתחו בתקשורת הספרדית.