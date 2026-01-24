יום שבת, 24.01.2026 שעה 10:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

מאמן ריאל בעונה הבאה: קלופ, מוריניו או ארבלואה

עזיבתו של אלונסו פותחת תקופת המתנה סביב המאמן שידריך את ריאל מדריד בעונה הבאה. הגרמני והפורטוגלי מועמדים, אך אף אחד לא פוסל שארבלואה ימשיך

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

בריאל מדריד לא ממהרים לבנות את הפרויקט לעונה הבאה, אבל גם לא שוכחים שהם יצטרכו להחליט מי יהיה המאמן שישב על הספסל. לצ'אבי אלונסו היה חוזה עד 2028, אך הוא החזיק בתפקיד שבעה חודשים בלבד. אלברו ארבלואה לקח את המושכות לאחר שקפץ מקבוצת המילואים, אך יש לפי דיווחים בספרד שני מאמנים שמוצאים חן בעיני המועדון: ז'וזה מוריניו ויורגן קלופ.

אייטור קראנקה חשף ב"אל קפליטו דה פדררול" שמוריניו יכול היה לחזור למדריד. "ממה שאני יודע, באיזשהו שלב כן... אני גם לא זוכר כבר לפני כמה זמן", אמר, ואישר את היחסים הטובים של הפורטוגלי עם פלורנטינו פרס: "לאף אחד זה לא מפתיע שיש ביניהם מערכת יחסים טובה". כיום הוא מאמן את בנפיקה ליסבון, אך אין לפסול את האפשרות שישוב לאמן את ריאל מדריד.

יורגן קלופ הוא עוד משאלה ותיקה של נשיא המועדון. עם עזיבתו של קרלו אנצ'לוטי, נשקלה האפשרות להחתים את הגרמני או את צ'אבי אלונסו, והבחירה נפלה בספרדי שהכיר היטב את נבכי המועדון. כעת, סביבת הנשיא ממליצה לו שלא לפסול את האפשרות, בזמן שהגרמני עצמו משדר מסרים סותרים.

יורגן קלופ (IMAGO)יורגן קלופ (IMAGO)

אופציית ארבלואה

"אני יודע שאני יכול לאמן קבוצת כדורגל, אבל זה לא אומר שאני חייב לעשות את זה עד היום האחרון. רציתי לעשות משהו שונה. רד בול נתנה לי הזדמנות למצוא תפקיד, שאותו הגדרנו יחד, צעד אחר צעד. אני לא מצפה לשנות את דעתי, אבל אני לא יודע. האם אני רוצה לחזור לאמן? כרגע הייתי אומר שלא, אבל אני לא יכול להגיד 'אף פעם, אף פעם, אף פעם'. נכון לעכשיו, אני מאוד מרוצה ממה שאני עושה", השיב קלופ כשנשאל על האפשרות לאמן את מדריד.

נותרו חמישה חודשי תחרות שיכריעו אם יחתימו מאמן או לא. אף אחד לא פוסל שארבלואה יוכל להמשיך בתפקיד אחרי פתיחה מבטיחה, ובעיקר משום שהשתלב היטב בחדר הלבשה מורכב כמו זה של ריאל מדריד. גם זינדין זידאן הגיע מקאסטייה ברגע מורכב, ובסופו של דבר זכה ב-11 תארים, בהם שלוש זכיות בליגת האלופות ושתי אליפויות.

