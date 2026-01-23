איגוד השופטים סיכם עם ענקית הספורט GIVOVA

מהפכה אופנתית באיגוד השופטים. ל-ONE נודע כי החל מעונת המשחקים הבאה, שופטי הכדורגל בישראל יעלו לכר הדשא כשהם לבושים במדי ענקית ההלבשה האיטלקית GIVOVA. מדובר בשידרוג משמעותי לנראות ולייצוגיות של השופטים, שיישורו קו עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכדורגל האירופי.

על פי פרטי ההסכם המתגבש, החוזה בין הצדדים יהיה לתקופה של שנתיים, כאשר קיימת אופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות. המשמעות היא שהשופטים בליגת העל ובליגות הנמוכות ייהנו מציוד הלבשה מקצועי ומתקדם לפחות עד סוף עונת 2027/28, כאשר כאמור יש סיכוי גדל שההסכם יוארך.

מאחורי הבחירה ב-GIVOVA

הבחירה ב-GIVOVA אינה מקרית. חברת הספורט האיטלקית, שהוקמה ב-2008 בעיר ג'יובאני (בנאפולי), הפכה בעשור האחרון לאחד המותגים הצומחים והמשפיעים ביותר בספורט העולמי. גולת הכותרת של המותג היא העובדה שהוא המלביש הרשמי של איגוד השופטים האיטלקי.

כעת, גם השופטים הישראלים יזכו ללבוש את אותם המדים שלובשים שופטים במשחקי צמרת בליגה האיטלקית, מדים הידועים בטכנולוגיית נידוף זיעה מתקדמת ועיצובים מודרניים ובולטים. החברה מלבישה כיום מספר רב של קבוצות כדורגל וכדורסל ברחבי אירופה ודרום אמריקה ונחשבת למותג מוביל בתחום הטקסטיל הספורטיבי.

חברת GIVOVA (IMAGO)

מי שעומדת מאחורי המהלך בישראל היא חברת 'ספורטגום', היבואנית והנציגה הרשמית של GIVOVA בארץ. ספורטגום, בבעלותו של איש העסקים דרור לוי, נחשבת לאחת החברות הוותיקות והיציבות בשוק הספורט הישראלי, עם ניסיון של עשרות שנים בייבוא ושיווק ציוד ספורט לקבוצות, מוסדות וארגונים. החיבור עם איגוד השופטים מהווה הצהרת כוונות מצד החברה להעמיק את אחיזתה בכדורגל הישראלי המקצועני.

את המהלך מול איגוד השופטים הוביל דרור מילר, מנהל המותג בספורטגום. מילר, שמכיר היטב את צרכי השוק המקומי, זיהה את הצורך של השופטים במותג בינלאומי חזק.