"הבדיחה הזולה" של אינפנטינו נגד הבריטים

מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו ממשיך להתקרב. גביע העולם שייערך ב-16 ערים והראשון עם כמות של 48 נבחרות, גורר איתו דעות וביקורות רבות שמופנות כלפי ארגון הכדורגל העולמי פיפ”א.

מי שעומד בראש הארגון הוא ג’יאני אינפנטינו כמובן, שנשא נאום בפורום הכלכלי העולמי בשווייץ ובדבריו בין היתר ניסה לספק תשובות נגדיות לנושא כמו מחירי הכרטיסים הגבוהים שיש לטורניר למשל, עם תזכורת למה שקרה בקטאר: “כשהכדור התחיל להתגלגל והקסם התחיל, כמעט ולא היו לנו תקריות”.

אחר כך, אינפנטינו הוסיף בבדיחות מבחינתו כי אז ב-2022 “לראשונה בהיסטוריה, אף בריטי לא נעצר במהלך מונדיאל. תארו לעצמכם! זה משהו באמת, באמת מיוחד”. באיגוד אוהדי הכדורגל (FAS) לא אהבו את “הבדיחה הזולה” להגדרתם: “בעוד שאנחנו משכים את תשומת ליבו של מר אינפנטינו, ברצוננו לציין שבמקום לעשות בדיחות זולות על האוהדים שלנו, הוא צריך להתרכז בלספק כרטיסים זולים”.

גביע המונדיאל (IMAGO)

סאגת מחירי הכרטיסים

פיפ"א נאלצה לסטות בפתאומיות ממבנה התמחור המקורי שלה, שייצג עלייה של כמעט 500 אחוזים בהשוואה לקטאר ב-2022. כתוצאה מכך, השינוי שביצע הארגון כלל את ההכרזה שמספר קטן של אוהדים יוכל לשלם רק 45 ליש"ט (60 דולר) עבור כל משחק, כולל הגמר.

קבוצות אוהדים עדיין דורשות מפיפ”א לעשות יותר כדי להפוך את כרטיסי המונדיאל לנגישים – במיוחד לאור העובדה שהארגון צפוי להרוויח כמעט 10 מיליארד ליש"ט בין 2023 ל-2026.