יפתח לראשונה? "הזמן של מנור סולומון הגיע"

לפני המשחק בין פיורנטינה לקליארי מחר (שבת, 19:00), הרעיון הולך וצובר תאוצה, כאשר מנור סולומון מתקרב להופעה ראשונה בהרכב באצטדיון פרנקי. הישראלי יחליף את פביאנו פאריזי, שנאלץ לוותר על האגף בעקבות פציעה בשריר הירך האחורי השמאלי שספג בבולוניה, פציעה שתשבית אותו בוודאות מהמשחק.

“הזמן שלו הגיע”, נכתב ב’קוריירה דלו ספורט’, “סולומון היה הראשון מחיזוקי ינואר שהגיעו לפירנצה, זוהה מיד, נבחן והוכנס לפעולה על ידי ואנולי. אקס טוטנהאם מנסה לשכנע את המאמן, ובאולימפיקו מול לאציו הוא העביר כדור לגודמונדסון, שהפך אותו לפנדל, בפרנקי מול מילאן הוא שלח את קין לבדו מול מנאן בדקה ה-97 ורק במשחק האחרון מול בולוניה הוא לא הצליח להשפיע ישירות, אך התרומה שנדרשה ממנו הייתה בעיקר הגנתית, בסיוע לקבוצה להגן תחילה על יתרון 0:2 ולאחר מכן, ובעיקר, על ה-1:2 מול הרוסובלו”.

בעמוד השער של העיתון הוסיפו: "סולומון טוב יותר", ובפנים נכתב: "סולומון החץ. הרכש הראשון של הוויולה רושם הופעת בכורה בהרכב. הוא יביא מהירות ובישולים".

מנור סולומון (IMAGO)

הדיווח הנגדי: סולומון בספסל

מנגד, ב’לה רפובליקה’ טוענים שהישראלי דווקא יפתח על הספסל: “בעקבות פציעתו של פביאנו פאריזי, שהשביתה אותו לפחות ל-20 יום עם קרע מדרגה ראשונה בשריר הדו ראשי בירך השמאלי, האריסון יערוך הופעת בכורה בהרכב, לפני סולומון”.