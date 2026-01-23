יום שישי, 23.01.2026 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

דקה 36: בני יהודה - כפר קאסם 0:0

ליגה לאומית, מחזור 20: הזהובים רוצים לחזור לנצח בבית, האורחת מנגד חולמת על ליגת העל. עוד כעת: קריית ים - ראשל"צ 0:1, נוף הגליל - כפר שלם 1:0

|
מאור קנדיל (חגי מיכאלי)
מאור קנדיל (חגי מיכאלי)

כמידי יום שישי בשעה 15:00, הליגה הלאומית מביאה לנו חמישה משחקים. בשעה זו המחזור ה-20 נפתח, כשבמוקד, בני יהודה מארחת את מ.ס כפר קאסם. במקביל, מ.ס קריית ים פוגשת את הפועל ראשון לציון, הפועל נוף הגליל מול הפועל כפר שלם, הפועל רמת גן מתארחת אצל הפועל עפולה ומכבי יפו מארחת את הפועל עכו.

בני יהודה – מ.ס כפר קאסם 0:0

הקבוצה משכונת התקווה מגיעה למשחק כשהיא דווקא שיפרה עמדות לאחרונה ונמצאת במומנטום לא רע. הזהובים לא הפסידו בששת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, אם כי שתי התוצאות האחרונות היו תוצאות תיקו. המארחת רוצה לחזור למסלול הניצחונות בביתה. מהצד השני, החבורה של טאלב טוואטחה נמצאת חזק במאבקי העלייה לליגת העל, כשבמשחקה הקודם אף סחטה 0:0 מהמוליכה, מכבי פתח תקווה. האורחת רוצה להמשיך לתת פוש ולהתקרב להישג ההיסטורי.

מ.ס קריית ים – הפועל ראשל”צ 0:1

שתי הקבוצות פותחות את המחזור צמודות, כשהן במקומות 6,7 עם מספר זהה של נקודות – 27. המארחת בלתי מנוצחת בארבעת המשחקים האחרונים שלה, כולל 1:3 גדול בחוץ על מכבי הרצליה במחזור האחרון, האורחת מנגד ללא ניצחון בחמשת המחזורים האחרונים, כשהיא יודעת שאם היא עוד רוצה איכשהו לאיים על הצמרת היא צריכה להתחיל לאסוף נקודות.

הפועל נוף הגליל – הפועל כפר שלם 1:0

קרב נהדר בין שתי קבוצות בסיטואציה שונה בתכלית. האורחת חזק בצמרת, כשהיא עדיין חולמת על עלייה היסטורית לליגת העל והיא מגיעה אחרי ניצחון 1:2 על הפועל רעננה במחזור האחרון. מהצד השני, הצפוניים מתחת לקו האדום, כשהם יודעים שכדי להימנע מירידת ליגה הם חייבים להמשיך במומנטום הלא רע שלהם, שכולל שישה משחקים ללא הפסד.

דקה 4, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: דניאל טישלר מצא את הרשת והעניק יתרון לאורחת.

הפועל עפולה – הפועל ר”ג 0:1

גם כאן, מדובר על שתי קבוצות שנמצאות במצב שונה בטבלה. האורדונים מצד אחד, עדיין נמצאים קרוב לצמרת עם 27 נקודות וחלום לעלות לליגת העל, כשהם ללא הפסד בחמשת המחזורים האחרונים, הצפוניים מנגד, נמצאים בתחתית הטבלה עם שלוש תוצאות תיקו רצופות וחייבים לקחת 3 נקודות בבית כדי לנסות ולברוח משם.

מכבי יפו – הפועל עכו 0:0

במשחק האחרון של הצהריים הנהדרים האלה, יש לנו משהו שיותר קרוב להיות קרב תחתית. היפואים נועלים את טבלת הלאומית עם 18 נקודות בלבד, כשהם נכנעו 3:2 להפועל חדרה במחזור האחרון, הקבוצה מהצפון מנגד, עם חמש נקודות מעליהם ויודעים שאם הם ישיגו את הניצחון היום, הכל יכול להשתנות ברגע והם יכולים למצוא את עצמם במציאות שונה בתכלית.

