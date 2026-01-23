יום שישי, 23.01.2026 שעה 22:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
70%1826-189123פנרבחצ'ה2
67%1985-210624ריאל מדריד3
65%1940-199323ברצלונה4
65%1915-204423אולימפיאקוס5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2018-207924פנאתינייקוס8
58%1967-211324ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2169-207124באסקוניה16
30%2135-205423פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

רבע 3, 02:50: פרטיזן - הפועל ת"א 68:52

יורוליג, מחזור 17: הצגה התקפית של החבורה של איטודיס, שפתחה פער גדול ומשאירה את הסרבים חסרי אונים. מיציץ' מנווט בגאון, אוטורו ומוטלי מככבים

|
ים מדר עם הכדור (IMAGO)
ים מדר עם הכדור (IMAGO)

הפועל תל אביב רוצה להמשיך בעונה החלומית שלה גם הערב (שישי) כאשר בשעה זו היא מתארחת אצל פרטיזן בלגרד למחזור ה-17 ביורוליג, בידיעה שניצחון ישמור אותה במקום הראשון כשריאל מדריד שנייה ועם משחק אחד פחות.

האדומים של דימיטריס איטודיס מגיעים בתקופה נהדרת, לאחר שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. האחרון היה ביורוליג ביום שלישי נגד אנדולו אפס עם 66:71 בסיום. לאדומים מאזן של 16 ניצחונות, מאזן זהה לזה של ריאל מדריד, אך לאחרונה כאמור שני משחקים יותר.

מן העבר השני, פרטזין בלגרד מגיעה מתחתית הטבלה ביורוליג, כשהיא עוד חולמת על נס וההעפלה לפליי אין. הסרבים ניצחו במחזור האחרון את באיירן מינכן אחרי 63:67 וינסו לחבר ניצחון שני ברצף ושמיני סך הכל עד כה במפעל האירופי.

במפגש הקודם בין השתיים העונה, הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה לאחר שניצחה 84:97. קווין מלקולם הצטיין באותו משחק עם 17 נקודות. מהצד השני, סטרלינג בראון בלט אצל פרטיזן עם 19 נקודות. מי תנצח הפעם?

רבע ראשון: 17:27 להפועל תל אביב

חמישיית פרטיזן בלגרד: קמרון פיין, דילן אוסטקובסקי, אייזיק בונגה, סטרלינג בראון וברונו פרננדו.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, ים מדר, קולין מלקולם, איש ויינרייט ודן אוטורו.

הסרבים פתחו עם 0:5, אך אוטורו צימק עם הנקודות הראשונות של האורחים כשתי דקות לתוך ההתמודדות, ואז הוסיף ארבע נוספות כדי להפוך את התוצאה. שתי חטיפות נוספות של החבורה של דימיטריס איטודיס השלימה ריצת 2:10 והעמידה את התוצאה על 7:10. אוטורו המשיך להיות דומיננטי ועלה לדאבל פיגרס לאחר האלי הופ אדיר שסידר לו מיציץ’, ומדר, שהיה פעיל מאוד הגנתית, עשה מהלך משובח גם בצד ההתקפי. הפועל המשיכה להיראות טוב התקפית ולהפסקה בין הרבעים ירדה ביתרון דו ספרתי משמעותי, 17:27.

פתח נהדר את המשחק. דן אוטורו (IMAGO)פתח נהדר את המשחק. דן אוטורו (IMAGO)
ים מדר עולה לזריקה (IMAGO)ים מדר עולה לזריקה (IMAGO)

רבע שני: 35:56 להפועל תל אביב

הרבע השני נפתח בחוסר יכולת של הקבוצות לשים נקודות על הלוח, כשהיחידים שעשו זאת בשלוש הדקות הראשונות היו כריס ג’ונס עם שלשה וג’ונתן מוטלי עם קליעה מחצי מרחק. מוטלי המשיך ללהוט ותפר שתי שלשות שקבעו יתרון 18, 25:43. יכולת הקליעה של האורחת המשיכה להשתפר, ושלשות של מיציץ’ את ג’ונס העלו את ההפרש מעבר ל-20, 31:53. מוטלי קלע זריקת עונשין כדי לסגור מחצית ראשונה פנטסטית של האורחים על 35:56 עם הירידה לחדרי ההלבשה.

ניווט את המשחק במחצית הראשונה. וסיליה מיציץניווט את המשחק במחצית הראשונה. וסיליה מיציץ' (IMAGO)
דימיטריס איטודיס וסטפאנוס דדאס מרוצים (IMAGO)דימיטריס איטודיס וסטפאנוס דדאס מרוצים (IMAGO)

רבע שלישי: 

החצי השני נפתח בסלים הדדיים של הקבוצות, כאשר ההפרש נשמר על כנו. אוטורו סיים האלי הופ נוסף, הפעם כזה שהרים לו ג’ונס, כדי לקבוע יתרון 24. 

אנטוניו בלייקני מוקף בשחקני פרטיזן (IMAGO)אנטוניו בלייקני מוקף בשחקני פרטיזן (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */