רבע 3, 02:50: פרטיזן - הפועל ת"א 68:52

הפועל תל אביב רוצה להמשיך בעונה החלומית שלה גם הערב (שישי) כאשר בשעה זו היא מתארחת אצל פרטיזן בלגרד למחזור ה-17 ביורוליג, בידיעה שניצחון ישמור אותה במקום הראשון כשריאל מדריד שנייה ועם משחק אחד פחות.

האדומים של דימיטריס איטודיס מגיעים בתקופה נהדרת, לאחר שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. האחרון היה ביורוליג ביום שלישי נגד אנדולו אפס עם 66:71 בסיום. לאדומים מאזן של 16 ניצחונות, מאזן זהה לזה של ריאל מדריד, אך לאחרונה כאמור שני משחקים יותר.

מן העבר השני, פרטזין בלגרד מגיעה מתחתית הטבלה ביורוליג, כשהיא עוד חולמת על נס וההעפלה לפליי אין. הסרבים ניצחו במחזור האחרון את באיירן מינכן אחרי 63:67 וינסו לחבר ניצחון שני ברצף ושמיני סך הכל עד כה במפעל האירופי.

במפגש הקודם בין השתיים העונה, הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה לאחר שניצחה 84:97. קווין מלקולם הצטיין באותו משחק עם 17 נקודות. מהצד השני, סטרלינג בראון בלט אצל פרטיזן עם 19 נקודות. מי תנצח הפעם?

רבע ראשון: 17:27 להפועל תל אביב

חמישיית פרטיזן בלגרד: קמרון פיין, דילן אוסטקובסקי, אייזיק בונגה, סטרלינג בראון וברונו פרננדו.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, ים מדר, קולין מלקולם, איש ויינרייט ודן אוטורו.

הסרבים פתחו עם 0:5, אך אוטורו צימק עם הנקודות הראשונות של האורחים כשתי דקות לתוך ההתמודדות, ואז הוסיף ארבע נוספות כדי להפוך את התוצאה. שתי חטיפות נוספות של החבורה של דימיטריס איטודיס השלימה ריצת 2:10 והעמידה את התוצאה על 7:10. אוטורו המשיך להיות דומיננטי ועלה לדאבל פיגרס לאחר האלי הופ אדיר שסידר לו מיציץ’, ומדר, שהיה פעיל מאוד הגנתית, עשה מהלך משובח גם בצד ההתקפי. הפועל המשיכה להיראות טוב התקפית ולהפסקה בין הרבעים ירדה ביתרון דו ספרתי משמעותי, 17:27.

פתח נהדר את המשחק. דן אוטורו (IMAGO)

ים מדר עולה לזריקה (IMAGO)

רבע שני: 35:56 להפועל תל אביב

הרבע השני נפתח בחוסר יכולת של הקבוצות לשים נקודות על הלוח, כשהיחידים שעשו זאת בשלוש הדקות הראשונות היו כריס ג’ונס עם שלשה וג’ונתן מוטלי עם קליעה מחצי מרחק. מוטלי המשיך ללהוט ותפר שתי שלשות שקבעו יתרון 18, 25:43. יכולת הקליעה של האורחת המשיכה להשתפר, ושלשות של מיציץ’ את ג’ונס העלו את ההפרש מעבר ל-20, 31:53. מוטלי קלע זריקת עונשין כדי לסגור מחצית ראשונה פנטסטית של האורחים על 35:56 עם הירידה לחדרי ההלבשה.

ניווט את המשחק במחצית הראשונה. וסיליה מיציץ' (IMAGO)

דימיטריס איטודיס וסטפאנוס דדאס מרוצים (IMAGO)

רבע שלישי:

החצי השני נפתח בסלים הדדיים של הקבוצות, כאשר ההפרש נשמר על כנו. אוטורו סיים האלי הופ נוסף, הפעם כזה שהרים לו ג’ונס, כדי לקבוע יתרון 24.