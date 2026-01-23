יום שישי, 23.01.2026 שעה 14:32
יום שישי, 23/01/2026, 14:00אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 20
הפועל פ"ת
דקה 32
0 0
שופט: גל לוי
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
יובל בר | 23/01/2026 14:00
זה כבר מתחיל להיות מנהג, והנה הגיע אלינו עוד משחק ליגת העל ביום שישי. המחזור ה-20 מתרחש בשעה זו, כשהפועל ירושלים מארחת באצטדיון טדי את הפועל פתח תקווה. הקבוצה מהבירה רוצה לשפר את מצבה במאבקי התחתית, המלאבסים ממשיכים לחלום על פלייאוף עליון.

החבורה של זיו אריה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום, אך היא מגיעה, כמו שלא אפשר היה לומר הרבה העונה, במומנטום חיובי, אחרי שבמחזור האחרון ניצחה 0:2 ביתי את עירוני טבריה. הירושלמים יודעים שכדי להימנע מירידת ליגה הם צריכים להמשיך לאסוף נקודות, במיוחד בטדי.

מהצד השני, הרבה יותר ורוד אצל עומר פרץ וחניכיו, כשהם נמצאים במקום השישי לפני תחילת המחזור.למרות זאת, הם דווקא מגיעים במומנטום פחות טוב, אחרי שהפסידו 3:1 דרמטי לבית”ר ירושלים במחזור הקודם, ומשחק לפני כן הודחו מגביע המדינה על ידי מכבי בני ריינה.

שתי קבוצות בסיטואציות שונות בתכלית, אך כל אחת חייבת את הניצחון מסיבתה שלה. הן נפגשו העונה כבר פעמיים, כשבליגה זה נגמר ב-0:0 מאכזב ובגביע הטוטו הייתה זאת הפועל ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה. ככלל, המאזן בחמשת המשחקים האחרונים נוטים לקבוצה מעיר הבירה, כשהיא עם שלושה ניצחונות מול אחד בלבד של המלאבסים.

מחצית ראשונה
  • '16
  • החמצה
  • עוד איום של מתן חוזז. הפעם הקיצוני ניסה לסובב מחוץ לרחבה, הכדור שלו הלך לא רחוק בכלל מהמסגרת
מארק קוסטה (אורן בן חקון)מארק קוסטה (אורן בן חקון)
  • '6
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של הפועל פ"ת. שביט מזל העביר כדור רוחב, מארק קוסטה הקדים את נדב זמיר אך החמיץ את המסגרת
  • '1
  • החמצה
  • כבר אחרי 14 שניות, הפועל ירושלים יצאה בטירוף קדימה כשהכדור הגיע למתן חוזז, ששלח בעיטה חלשה בימין מחוץ למסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי הוציא את ההתמודדות המסקרנת בטדי לדרך!
