יום שישי, 23.01.2026 שעה 13:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
241246-133514בני הרצליה
231113-120314הפועל ירושלים
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
191178-110514עירוני נס ציונה
171209-113914מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
151083-92514הפועל גליל עליון

רבע 3, 08:08: אליצור נתניה - נס ציונה 52:55

ליגת ווינר סל, מחזור 15: קרב תחתית. משחק צמוד ומאוזן, כשהמארחת ביתרון קל. בולדווין וקרבאצ׳ו מובילים את הצהובים, בעוד אזובוקיי בולט מנגד

|
ג'יילן ריילי (רועי כפיר)
ג'יילן ריילי (רועי כפיר)

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל יוצא לדרך בשעה זו, כאשר אליצור נתניה, נועלת הטבלה עם מאזן 12:2, תארח את עירוני נס ציונה, שמדורגת במקום ה-11 עם מאזן 9:5. המשחק הקודם בין הקבוצות בלב המושבה הסתיים בניצחון לכתומים 78:86, בזכות 19 נקודות מרשימות של דזי רודריגז.

שחקניו של אלי רבי חוו פתיחת סיבוב שני מאתגרת עם הפסד להפועל תל אביב 75:66, אך הציגו פייט מרשים מול המוליכה, בהפסקה הם אף הובילו ב-8 נקודות. במחצית השנייה נכנעו הנתנייתים, שקלעו רק 26 נקודות וסבלו מ-22 איבודים, אך הם חוזרים כעת לביתם, שם רשמו את שני ניצחונותיהם היחידים העונה, כולל 80:94 מרשים על עירוני קריית אתא. 

עירוני נס ציונה פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון על הפועל עליון 74:83. למרות שיפור התקפי וחציית רף 80 הנקודות בשלושה מתוך ארבעת המחזורים האחרונים, החבורה מלב המושבה עדיין נמוכה בממוצע נקודות למשחק (פחות מ־80), וגם באחוזי קליעה עם 60.6% מקו העונשין בלבד ו-29.3% לשלוש, נמוכה מהיריבות הקרובה.

נס ציונה שולטת בהתמודדות מול נתניה בשנים האחרונות עם חמשה ניצחונות רצופים, כולל 75:80 בעונה שעברה בבית הכתומים. הניצחון היחיד של נתניה על נס ציונה בליגה הבכירה נרשם ב-17 בנובמבר 2013, אז גברה 67:72.

רבע ראשון: 24:25 לאליצור נתניה

חמישייה נתניה: שאק ביוקנן, דיאנטה בולדווין, עמית גרשון, אוטיס פרייז׳ר, ניקו קרבאצ׳ו.

חמישייה נס ציונה: יורי קולינס, ספנסר וייס, ברייס בראון, אדוקה אזובוקיי, ג׳קסון רואו.

המשחק נפתח עם נקודות של אזובוקיי, שהוביל את האורחת ליתרון קל בפתיחה, בולדווין ופרייז׳ר קלעו שתי שלשות רצופות והחזירו את נתניה למשחק. שלשה של ביוקנן נתנה שש הפרש לצהובים, אך בראון השיב עם שלשה מנגד. המשחק נמשך צמוד עם סל מצד לצד, והפרש קטן כשהרבע הסתיים ביתרון נקודה לנתניה.

רבע שני: 44:51 לאליצור נתניה

פתיחת הרבע השני נרגעה בפן ההתקפי, כשכמעט שלוש דקות אל תוך הרבע וכל קבוצה קלעה רק שתי נקודות. אלא שבדקות לאחר מכן הקצב הוסיף להיות צמוד ושוב עם סל מצד לצד, עד שגרשון קלע שלשה ונתן יתרון לנתניה. הרבע הסתיים עם שלשה נוספת של גרשון ושש הפרש לצהובים.

