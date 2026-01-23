יום שישי, 23.01.2026 שעה 11:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

איבן קריצ'אק תורגל לצד דיבה, חטואל בהתקפה

בהפועל חיפה מתכוננים למפגש הקריטי נגד ריינה, כשמעידה עלולה להוביל לזעזוע. אראל תרגל את הרכש החדש במקום רמירז, אנטמן יחזור אל בין הקורות

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

הפועל חיפה ומאמנה גל אראל יעמדו מחר (שבת, 18:30) בסמי עופר לקראת משחק סופר קריטי להמשך הדרך, כאשר יארחו את בני ריינה מהמקום האחרון בטבלה. לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון, גם בהפועל חיפה יודעים היטב שמעידה נוספת עלולה להוביל לזעזוע במועדון.

לשם כך, המאמן גל אראל צפוי לעלות עם ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו, כולל הבלם הסרבי החדש איבן קריצ'אק, שמותיר רושם חיובי מאוד באימונים. הסרבי צפוי לפתוח על חשבונו של ברונו רמירז. שינוי נוסף יהיה בין הקורות, כאשר ניב אנטמן יפתח במקומו של בנג'מין מצ'יני, שנפצע במשחק מול קריית שמונה וייעדר במהלך החודש הקרוב.

במועדון החליטו לאפשר כניסה חופשית לילדים עד גיל 13, במטרה להגדיל את כמות הקהל ביציעים.

הרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, סנה גומז, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט, יונתן פרבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */