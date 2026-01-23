יום שישי, 23.01.2026 שעה 11:49
כדורגל עולמי

"ברצלונה הצילה את חיי, בלעדיה הוריי היו מתים"

ז'אן מארי דונגו שגדל בלה מאסיה ולא הצליח להתברג בקבוצה הראשונה, סיפר הקטלונים איך בחרו בו מתוך 300 ילדים: "התחלתי להביא כסף הביתה בגיל 13"

|
ז'אן מארי דונגו (IMAGO)
ז'אן מארי דונגו (IMAGO)

ברצלונה ידועה במחלקת הנוער שלה שיודעת לייצר כשרונות, שמחזיקים גם בימים אלה את הקבוצה הבוגרת. אך לצד שמות מוצלחים מהעבר כמו צ’אבי, פיקה או שמות מוצלחים מההווה כמו פאו קובארסי ופרמין לופס, יש שחקנים אחרים שהלכו למקומות אחרים לגמרי.

אחד מהם הוא ז'אן מארי דונגו, שהגיע ללה מאסיה כילד ב-2008 ולמעט שלוש הופעות בקבוצה הראשונה, מסלול הקריירה שלו קיבל כיוון פחות נוצץ. שחקן ההתקפה הקמרוני שכבר הספיק לפרוש לפני קצת יותר משנתיים, עבר בין קבוצות בספרד, הגיע גם לפינלנד וסיים את הקריירה באוסקה שביפן.

בראיון ל’מארקה’ הספרדי, דונגו שיתף את סיפורו הלא ייאמן ואף חשף כמה ברצלונה השפיעה על חייו: “כשהגעתי, ברצלונה שילמה לי הרבה כסף בשביל ילד. הבאתי כסף הביתה מאז שהייתי בן 13. הכסף שבארסה שילמה לי הספיק כדי לעזור להורים שלי, לאחיות שלי. התחלתי לשלם עבור האוניברסיטה של ​​אחיותיי”.

זז'אן מארי דונגו (IMAGO)

נבחר מתוך 300 ילדים: “ברצלונה הצילה את חיי”

דונגו למעשה נבחר על ידי האקדמיה של ברצלונה מתוך 300 ילדים, הקמרוני נזכר: “היינו 300 ילדים, ומתוך ה-300 האלה, הם בחרו 60. ומתוך ה-60 האלה, המאמן בחר 12. הגענו לברצלונה, ובארסה החתימה רק שלושה מאיתנו. גרתי בבית של אחד ממנהלי הקרן של סמואל אטו”.

לקראת סוף דבריו, דונגו נתן הצהרה חד משמעית על החשיבות של הקטלונים עבור עתידו ומשפחתו: “ברצלונה הצילה את חיי ואת חיי משפחתי. אם לא הייתי הולך לבארסה, ההורים שלי כנראה לא היו בחיים היום”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */