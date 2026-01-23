יום שישי, 23.01.2026 שעה 11:49
כדורגל ישראלי
חיזוק התקפי: סהר אמסלם חוזר לבית"ר טוברוק

שחקן ההתקפה (18) חתם לעונה וחצי בקבוצת הנוער מהלאומית, במטרה לעזור לה להעפיל ליגה. לפני שנתיים היה חלק מעליית נערים א' של המועדון לליגת העל

סהר אמסלם ויוסי טוויל (באדיבות בית'ר טוברוק)
לאחר שנתיים של חוויות חדשות מבחינתו של סהר אמסלם, שחקן ההתקפה בן ה-18, חוזר הוא לבית"ר טוברוק והפעם – לליגה הלאומית לנוער, במטרה לעזור לקבוצה לעלות בחזרה לליגת העל. את תחילת העונה פתח במדי הפועל קריית שמונה, אליה היה משויך. רשם 13 הופעות במדי הקבוצה הצפונית. חתם לעונה וחצי בטוברוק, זאת באמצעות סוכנו זיו שטרנברג.

את עונת 2024/25 החולפת פתח עם קבוצת האם הקודמת שלו, הפועל קריית שמונה, במדיה שיחק בליגת העל לנוער, שם רשם 18 הופעות. בפברואר נחת בקבוצת הנוער של מ.ס. קריית ים, איתה עלה מהליגה הארצית לנוער לליגה הלאומית לנוער, לראשונה בתולדות הקבוצה הצעירה של המועדון, שרק חזר לפעילות בשנת 2015.

בעונת 2023/24, פתח במחלקת הנוער של הפועל מטה אשר, כשחקן נערים א', כשאף זכה לשחק בקבוצת הנוער של המועדון, בצל גילו הצעיר. בדצמבר 2023 נחת בקבוצת נערים א' של בית"ר טוברוק, עמה עלה ליגה – לליגת נערים א' – על, מקום אליו ציפו לחזור לאחר עונת היעדרות אחת וכך היה. סיים את העונה ההיא עם 14 שערי ליגה שתרמו לעלייתה של בית"ר טוברוק.

אמסלם החל לשחק כדורגל בעונת המשחקים 2017/18 במחלקת הנוער של מכבי צור שלום קריית ביאליק. לאחר חמש עונות רצופות, נחת בעונת 2022/23 במחלקת הנוער של הפועל מטה אשר. בקבוצת נערים ב' של המועדון סיים עם 12 שערי ליגה והוסיף למאזנו שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים באותה עת.

