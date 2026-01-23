נבחרת הנשים המריאה לאליפות אירופה בכדורמים

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים המריאה הבוקר (שישי) לעיר פונצ'אל שבפורטוגל, שם תצא לדרך החל מיום שני אליפות אירופה. זוהי ההעפלה החמישית ברציפות של הנבחרת לטורניר היוקרתי. הנבחרת הוגרלה לבית ד', הכולל את אלופת אירופה הולנד, בריטניה ושווייץ. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הבא, שיבטיח גם כרטיס אוטומטי לאליפות העולם ב-2027 ולאליפות אירופה ב-2028. שתי האחרונות ינשרו למשחקי הדירוג על מקומות 9-16.

ישראל תפתח את הופעותיה כבר ביום שני (11:00 שעון ישראל) מול שווייץ, תמשיך למפגש חשוב מול בריטניה (27.1, 17:30) שסיימה שביעית בטורניר הקודם ותנעל את שלב הבתים מול אלופת אירופה הולנד (29.1, 12:30).

ישראל, העפילה לאליפות הנוכחית אוטומטית בעקבות העובדה שסיימה באחד משני המקומות הראשונים בבית המוקדמות שנערך ביוני 2025 בסלובקיה. מאמן הנבחרת, היווני אורסטיס סלאצ’אס, יערוך בכורה על הקווים של הנבחרת אחרי שהחליף בתפקיד את בן ארצו דימיטריס מברוטאס. "זה מאוד חשוב לנו להיות באליפות אירופה. אנחנו רוצים להציג תמונה יפה של הנבחרת ושל הכדורמים הישראלי. עצם העובדה שאנחנו שם שוב, בפעם החמישית ברציפות, היא הישג משמעותי", אמר סלאצ'אס. על הציפיות מהנבחרת, אמר: "אני עם הבנות רק חודש ולמרות זאת, המטרות גבוהות. אני רוצה להתקדם שלב אחרי שלב, והמטרה הראשונה היא טופ 8".

שונית סטרוגו, אחת מכוכבות הענף בישראל והשחקנית הוותיקה בסגל הנבחרת, מחכה כבר לפתיחת הטורניר: "הגיע צוות חדש לנבחרת, עם אנרגיה חדשה וטובה, ועם סיסטם חדש. אני מאמינה מאוד בשיטה שאורסטיס הביא, ובעיקר מאמינה בבנות האלה, שעבדו קשה לאורך כל תקופת ההכנה. נגיע ביחד חדורות מטרה, נשחק ביחד אחת בשביל השנייה, ונסיים את האליפות ביחד, בתקווה שעם עוד הישג גדול. יש לענף הזה הרבה עתיד בארץ, אני בטוחה שאפשר לחלום גבוה".

רונה פרוינד עמיצור יו"ר איגוד הכדורמים בישראל ציינה: "היציאה של נבחרת הנשים לאליפות אירופה היא רגע משמעותי לכדורמים הישראלי. האליפות הזו היא אירוע השיא של הענף ביבשת. הכדורמים הישראלי נמצא בתהליך צמיחה, הנבחרת שלנו מגיעה למעמד הזה עם הכנה ראויה, צוות מקצועי ומיומן, שחקניות מוכשרות, הרבה לב, מחויבות וגאווה לאומית. יש לנו נבחרת איכותית, מחויבת וערכית, שמייצגת לא רק הישגיות ספורטיבית אלא גם רוח, התמדה וגאווה לאומית. איגוד הכדורמים עומד מאחוריהן בגאווה מלאה, מאחל להן הצלחה גדולה ומאמין ביכולתן להביא גאווה לאומית מקצועית אמיתית. אני בטוחה שהנבחרת שלנו תייצג את ישראל בכבוד."

סגל הנבחרת כולל את: עלמא יעקובי (קפטנית), מריה בוגצ'נקו, נועה ססובר, שונית סטרוגו, תהל לוי, רוני קקוזין, ענבר גבע, נועה מרקובסקי, רוני גזית, מיה תירוש, נגה לוינשטיין, כרמל רחום, שירי וויסמן, גילי בורנשטיין ומאיה קציר.