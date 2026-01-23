הנזק תוקן בזמן: קריית ים - ראשל"צ ייערך כרגיל

אחרי שרוחות עזות פגעו באצטדיון בעכו והעיפו חתיכה מהגג באצטדיון, המשחק בין מ.ס קריית ים להפועל ראשון לציון במסגרת המחזור ה-20 של הליגה הלאומית היה בסכנה, אך הבוקר (שישי) הגיעו אנשי המקצוע בשעה מוקדמת על מנת לתקן את הבעיה והתמ”ת אישר את השימוש באצטדיון לפני הדד ליין שנקבע ל-10 בבוקר – לכן ההתמודדות תתקיים כסדרה ב-15:00.

כזכור, בגלל החושך שירד בעת שזה קרה כבר אי אפשר כבר היה לבדוק את הנזק. התחזית הייתה שהרוחות עד אמצע הלילה יירגעו, כאשר הוזמנו כל בעלי המקצוע עם מנוף ואף קונסטרוקטור על מנת לראות שאפשר לתקן את הנזק במהירות ושחלילה לא תעוף עוד חתיכה.

העונה של קריית ים והפועל ראשל"צ

המארחת נמצאת במקום השביעי בטבלה, כאשר לרשותה עומדות 27 נקודות. החבורה הצפונית בלתי מנוצחת בארבעת משחקיה האחרונים, כאשר היא השיגה שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו נוספות.

מנגד, היריבה מהמרכז מדורגת מקום אחד מעליה, ובמאזנה אותו מספר נקודות, למרות שניצחה פעמיים פחות. החבורה בכתום לא ניצחה בחמשת משחקיה האחרונים, במה שעצר את המומנטום שלה, והיא תרצה לצאת לדרך חדשה.