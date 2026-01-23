הראשון שיכבוש? הבכורות של ישראלים בלה ליגה

הערב (שישי, 22:00, ONE) תאי עבד צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו במדי לבאנטה, שתארח בביתה את אלצ’ה, שעוברת עונה פנטסטית ונמצאת במקום השמיני בלה ליגה. עבד, שיהפוך לישראלי ה-15 במספר שישחק בלה ליגה – במידה ואכן ייטול חלק כבר הערב – יכול להגדיל לעשות ולרשום הישג שאף אחד לפניו לא רשם: שער בהופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית. אז איך נראו הבכורות הקודמות של הכדורגלנים הישראלים האחרים שהגיעו לאירופה ולספרד?

מנור סולומון

הבכורה של מנור סולומון היא הטרייה ביותר וגם המוצלחת ביותר אי פעם של כדורגלן ישראלי בלה ליגה. סולומון הוא הישראלי היחיד שעלה על הלוח בבכורה שלו, כש-23 דקות כמחליף הספיקו לו כדי לבשל שער ולעזור לוויאריאל לנצח את אוססונה. הקדנציה שלו בצוללת הצהובה אמנם לא האריכה ימים, אך הבכורה שלו נחשבת למוצלחת מכולן עבור שחקן ישראלי בספרד, הישג שתאי עבד ישאף לשנות.

דודו אוואט

אוואט, שיאן ההופעות הישראלי בלה ליגה עם לא פחות מ־303 הופעות, החל את הקריירה הענפה שלו כשוער משנה בראסינג סנטאנדר – של לא אחר מאשר ריקרדו, אותו פגש בליגת האלופות כשוערה של מנצ’סטר יונייטד. הופעת הבכורה שלו הייתה באפריל 2004, בניצחונה של קבוצתו 1:2 על אוססונה, במשחק בו פתח בהרכב לצידו של יוסי בניון.

דודו אוואט (רויטרס)

יוסי בניון

בניון הגיע לסנטאנדר ממכבי חיפה, לאחר שעשה את המעבר עונה קודם לכן. הופעת הבכורה שלו הייתה במחזור הפתיחה של עונת 2002/03, אז פתח בהרכב ושיחק 79 דקות בהפסד 1:0 לויאדוליד – משחק שהיה אקורד הפתיחה לקריירה המפוארת ביותר של כדורגלן ישראלי באירופה.

יוסי בניון בימיו הגדולים בליברפול (רויטרס)

רונן חרזי

החלוץ הנהדר היה הישראלי השני שהגיע ללה ליגה, כאשר בקיץ 1997 השלים מעבר גדול והצטרף לסלמנקה מבית”ר ירושלים לאחר זכייה באליפות. לצערו, מה שעבד בישראל לא עבד בספרד. חרזי שיחק במדיה שני משחקי ליגה בלבד, הראשון שבהם היה כמחליף ל־21 דקות בתיקו 1:1 מול אתלטיק בילבאו בעונת 1997/98, כשאת היריבה אימן לואיס פרננדס.

אבי נמני

עונה לאחר חרזי, הגיע גם אבי נמני ללה ליגה, כשחתם באתלטיקו מדריד ששילמה עליו למכבי תל אביב סכום דמיוני לאותה תקופה – 3.5 מיליון יורו. לצערו, בדומה לחרזי, גם הוא שב במהרה לישראל לאחר שבע הופעות ליגה בלבד. הופעת הבכורה שלו הייתה כשעלה ל־26 דקות כמחליף בניצחון 1:4 על ריאל אוביידו בעונת 1998/99.

אבי נמני (מערכת ONE)

עידן טל

במקביל לבניון, גם עידן טל הגיע ללה ליגה בקיץ 2002 כשחתם בראיו ואייקנו. עבור טל, שהגיע מאברטון, הייתה זו הקדנציה השנייה בספרד לאחר ששיחק קודם לכן במרידה מהליגה השנייה. הופעת הבכורה שלו בלה ליגה הייתה כשפתח בהרכב בהפסד 2:1 למלאגה בעונת 2002/03. טל הוחלף בדקה ה־41, וגם הקדנציה הזו לא עלתה יפה – בינואר 2003 חזר וחתם במכבי חיפה.

אילן בכר

לא רק בניון וטל – גם אילן בכר הגיע ללה ליגה בקיץ 2002, לאחר שהיה שותף למסע האירופי המרשים של הפועל תל אביב בגביע אופ”א בעונת 2001/02. בכר חתם גם הוא בסנטאנדר, אך כמעט ולא שותף ושיחק בשני משחקי ליגה בלבד. הראשון מביניהם היה משחק מלא של 90 דקות בניצחון 2:5 על אספניול במחזור ה-36, במשחק בו בניון בישל שני שערים. בקיץ 2003 עזב וחתם במ.ס אשדוד.

אילן בכר (אסי ממן)

עמרי אפק

בקיץ שלאחר מכן הצטרף גם עמרי אפק ללה ליגה, כשחתם בסנטאנדר והצטרף לאוואט ובניון, לאחר קדנציה מוצלחת בהפועל תל אביב. הבכורה שלו הייתה בניצחון 2:4 על מלאגה, כשעלה במחצית כמחליף במשחק בו בניון כבש ובישל. אפק שיחק כ־1,000 דקות בליגה הספרדית, עבר בעונה לאחר מכן לסלמנקה מהליגה השנייה ולאחר מכן חזר לישראל וחתם בבית”ר ירושלים.

בן שהר

בקיץ 2009 בן שהר הגיע לתחנה השלישית שלו באירופה, אחרי אנגליה והולנד, כשחתם באספניול – קיץ טראגי עבור המועדון, בעקבות מותו של קפטן הקבוצה דני חארקה, שנפטר מהתקף לב בגיל 26 במהלך מחנה אימון באיטליה. כחודש לאחר מכן ערך שהר את הופעת הבכורה שלו, כשעלה בדקה ה־76 כמחליף בהפסד 1:0 לבילבאו, במקומו של הקפטן ראול טאמודו. לאחר אותה עונה המשיך שהר לנדוד באירופה ולא שב לשחק בספרד.

בן שהר במדי אספניול (GettyImages)

תומר חמד

עונה לאחר מכן הגיע תומר חמד לספרד, כשניצל את היותו שחקן חופשי וחתם במאיורקה, לאחר חצי עונה מצוינת במכבי חיפה בה כבש 13 שערי ליגה. הבכורה שלו הייתה בניצחון 0:1 על אספניול בעונת 2011/12, במשחק בו פתח לצידו של דודו אוואט והשלים 79 דקות. אותו ערב היווה פתיחה לקדנציה מוצלחת במיוחד, שכללה 101 הופעות, 27 שערים ושישה בישולים.

תומר חמד (רויטרס)

עומר אצילי

בקיץ 2016 הגיע עומר אצילי לראשונה לאירופה, לאחר שלוש עונות בבית”ר ירושלים, שתיים מהן כשחקן מוביל בליגת העל. הופעת הבכורה שלו הייתה כשפתח בהרכב מול אייבר בעונת 2016/17 ושיחק 65 דקות. אצילי חזר לישראל לאחר עונה אחת בלבד ותשע הופעות ליגה, וחתם במכבי תל אביב, לאחר שלא הצליח להטביע חותם בליגה הספרדית.