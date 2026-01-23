אבדיה: אני בסדר, זה לא חמור כמו בפעם שעברה

פורטלנד המשיכה במומנטום המצוין שלה גם הלילה (בין חמישי לשישי), אך כמה דפיקות לב נרשמו אצל הבלייזרס כאשר דני אבדיה חש בכאבים בגב, פציעה ממנה זה עתה חזר, וירד מהפרקט אליו לא שב במהלך הרבע השלישי של המשחק מול מיאמי בו חבריו השיגו 110:127.

בתום ההתמודדות, מאמן הקבוצה טיאגו ספליטר, הסביר והרגיע את החששות עם בשורות טובות: “דני רצה להישאר במשחק, אבל הוא הרגיש את הכאבים בגב שלו, אז קיבלתי החלטה להוציא אותו. הוא צפוי לשחק מחר מול טורונטו”.

אבדיה עצמו שיתף גם הוא לגבי מצבו הפיזי: “אני בסדר, זה לא חמור כמו בפעם שעברה. רציתי להישאר ולעזור לקבוצה, אני תחרותי, אבל טיאגו ספליטר שומר עליי. לא יודע אם אשחק מחר, זה תלוי בצוות הרפואי. אני לא מודאג”.

דני אבדיה (רויטרס)

רגע הפציעה והמספרים

באחד ההילוכים החוזרים, כשאבדיה ניסה לבצע פעולה הגנתית מול אנדרו וויגינס מההיט, הוא נראה תופס את גבו תוך כדי – וזה המהלך שלמעשה אחריו הוא ירד לספסל, שם נראה די מתוסכל.

כמובן שהסופר סטאר הישראלי לא השאיר את חבריו ללא תרומה מבחינתו. אבדיה עוד הספיק לפני שירד בשל הכאבים, לספק עבור פורטלנד 20 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים.