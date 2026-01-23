שחקן מהליגה האיראנית נהרג במהלך המחאות

המחאות נגד השלטון באיראן מורגשות היטב כאן בישראל, עם דריכות מסוימת במצב הביטחוני בתקופה האחרונה ועם עיניים גם לכיוון הבית הלבן ולנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. המשטר האיראני מדכא את המפגינים באלימות, דיכוי שגבה קורבנות רבים וחצה עכשיו גם לגבולות הספורט.

בשעות האחרונות באיראן דיווחו כי אחד ההרוגים במחאות הוא סלאר בהדארי, שחקן כדורגל בן 20 בלבד, שוערה הצעיר של אלומיניום אראק מהליגה הראשונה באיראן.

לפי הפרסומים, הוא באופן מחריד “נורה ישירות בלב ובצוואר” עקב מחאתו נגד השלטון, על ידי המשטר. בהדארי שהחזיק בחוזה באלומיניום אראק עד 2028, נהרג כשעתידו עוד לפניו.

בהדארי אומנם לא קיבל דקות בקבוצה הבוגרת, אך ישב על הספסל במשחקים רשמיים במסגרת הליגה האיראנית הבכירה, מה שהצביע על כך שהוא חלק מהתוכנית של המועדון להמשך.

הכאוס באיראן (רויטרס)

מעללי המשטר האיראני

ועוד בקשר למחאות – בהצהרה הרשמית של המשטר האיראני, גובה מספר ההרוגים עומד על יותר מ-3,000, אך ההערכות מדברות על מספר גבוה הרבה לאור ירי חי מצד המשטר, מעצרים המוניים וכל זה גם לצד הורדת האינטרנט במדינה.