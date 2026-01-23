אבדיה סבל מכאבים בגב ויצא במשחק מול מיאמי

דני אבדיה הושבת לשני משחקים בעקבות הפציעה בגב ובפורטלנד כבר נשמו לרווחה לאור חזרתו במשחק מול סקרמנטו, אך הלילה (בין חמישי לשישי) הכוכב הישראלי של הבלייזרס הציג שוב סימנים מדאיגים.

במהלך הרבע השלישי אחרי 18 דקות שהוא על הפרקט, אבדיה המשיך לסבול מכאבים בגב וירד מהפרקט כדי לקבל טיפול, כאשר הוא לא שב למשחק של קבוצתו נגד מיאמי היט.

באחד ההילוכים החוזרים, כשאבדיה ניסה לבצע פעולה הגנתית מול אנדרו וויגינס מההיט, הוא נראה תופס את גבו תוך כדי – וזה המהלך שלמעשה אחריו הוא ירד לספסל, שם נראה די מתוסכל.

דני אבדיה (רויטרס)

כמובן שהסופר סטאר הישראלי לא השאיר את חבריו ללא תרומה מבחינתו. אבדיה עוד הספיק לפני שירד בשל הכאבים, לספק עבור פורטלנד 20 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, הרגיע מעט את החשש עם בשורות טובות: “דני רצה להישאר במשחק, אבל הוא הרגיש את הכאבים בגב שלו, אז קיבלתי החלטה להוציא אותו. הוא צפוי לשחק מחר מול טורונטו”.

פורטלנד בלייזרס – מיאמי היט 110:127

פורטלנד בסופו של דבר ניצחה את המשחק, בזכות 110:127 על מיאמי. הבלייזרס נמצאים בתקופה מעולה מבחינתם וזהו ניצחונם הרביעי ברציפות, תוצאה שאף הופכת את מאזנם לחיובי (22:23).

ההתמודדות הבאה של הבלייזרס תהיה נגד טורונטו כבר בלילה שבין שבת לראשון, לעיני הקהל הביתי ובתקווה לשמור על הרצף כדי להמשיך בדרכם לכיוון הפלייאין.