יום שישי, 23.01.2026 שעה 07:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%4176-446138דטרויט פיסטונס
64%4265-458039בוסטון סלטיקס
59%4498-459239פילדלפיה 76'
56%4654-470141טורונטו ראפטורס
56%4805-486641קליבלנד קאבלירס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
52%4759-472240שיקגו בולס
51%4628-464539מיאמי היט
49%4301-425237אורלנדו מג'יק
45%5001-494042אטלנטה הוקס
41%4510-433839מילווקי באקס
39%4679-475141שארלוט הורנטס
29%4355-410838ברוקלין נטס
23%4777-438139וושינגטון וויזארדס
22%4892-451641אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4215-470539אוקלהומה ת'אנדר
68%4783-496441דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
63%4211-445438יוסטון רוקטס
62%4350-449439פיניקס סאנס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
59%4307-426637לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
44%4750-467941דאלאס מאבריקס
44%4394-434739לוס אנג'לס קליפרס
39%4426-436638ממפיס גריזליס
34%5214-492641יוטה ג'אז
29%4937-455241סקרמנטו קינגס
24%5117-480442ניו אורלינס פליקנס

גולדן סטייט נכנעה, ניצחון לפילדלפיה על יוסטון

קרי קלע 38 נקודות שלא הספיקו והווריורס ספגו 123:115 אצל דאלאס, מקסי ואמביד כיכבו ב-122:128 של הסיקסרס. דנבר הפסידה לוושינגטון, מינסוטה לבולס

|
סטף קרי מאוכזב (רויטרס)
סטף קרי מאוכזב (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה בכל הכוח גם הלילה (בין חמישי לשישי) והמפגשים? היו מסקרנים כתמיד. דנבר התארחה אצל וושינגטון וניצחה 97:107, שארלוט הביסה 97:124 את אורלנדו, פילדלפיה רשמה 122:128 על יוסטון, גולדן סטייט נכנעה 123:115 לדאלאס ומינסוטה 120:115 לשיקגו.

דאלאס מאבריקס – גולדן סטייט ווריורס 115:123

דאלאס הובלה על ידי נג’י מרשל שקלע 30 נקודות ומסר 9 אסיסטים, כשקופר פלאג הוסיף 21 נקודות ו-11 ריבאונדים בשיא קריירה במשחק חזרה מפציעה, לצד עזרה של מקס כריסטי, ברנדון וויליאמס ודווייט פאוול. מנגד, סטף קרי קלע 38 נקודות והפך לראשון אי פעם שמגיע ל-10,000 זריקות לשלוש, אך גולדן סטייט הסתבכה ברבע האחרון אחרי עבירה בלתי ספורטיבית של דריימונד גרין שהובילה לריצה מכרעת וליציאתו בעבירות. ג’ונתן קומינגה נפצע בברך ועזב מוקדם, כשברקע היעדרותו של ג’ימי באטלר עד סוף העונה.

וושינגטון וויזארדס – דנבר נאגטס 107:97

דנוור, בהרכב חסר וללא ניקולה יוקיץ’ שנעדר משחק 13 ברציפות, הובלה על ידי פייטון ווטסון שקבע שיא קריירה של 35 נקודות, כשג’מאל מארי הוסיף 24. יונאס ולנצ’יונאס חזר אחרי 11 משחקים עם 16 נקודות, כמו גם אהרון גורדון. מנגד, וושינגטון המשיכה ברצף ההפסדים למרות 20 נקודות ו-12 ריבאונדים של קיישון ג’ורג’, סבלה מאחוזי קליעה נמוכים ולא הצליחה להוביל במחצית השנייה, כשווטסון סגר את הסיפור בריצה מכריעה ברבע האחרון.

פילדלפיה – יוסטון רוקטס 122:128

פילדלפיה הובלה על ידי טייריס מקסי עם 36 נקודות ו-10 אסיסטים, כולל תרומה מכרעת בהארכה, כשג’ואל אמביד רשם טריפל-דאבל של 32 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. קלי אוברה ג’וניור הוסיף 26 נקודות, פול ג’ורג’ חזר מפציעה ותרם 10, בעוד מנגד קווין דוראנט קלע 36 ליוסטון ואמן תומפסון הוסיף 17. המשחק התנדנד בדקות הסיום, דוראנט עצר את מקסי במהלך מכריע בזמן החוקי, אך הסיקסרס השתלטו על ההארכה, לעיני יוליוס “ד”ר ג’יי” ארווינג ביציע.

גג'ואל אמביד וטייריס מקסי חוגגים (רויטרס)

אורלנדו מג’יק – שארלוט הורנטס 124:97

שארלוט קיבלה בחזרה לחמישייה את למלו בול, שסיפק 16 נקודות, 7 אסיסטים ו-6 ריבאונדים והוביל פתיחה חזקה אחרי ערב קליעה חלש במיוחד יום קודם. ברנדון מילר הוליך מאמץ מאוזן עם 20 נקודות, קולין סקסטון תרם 19 מהספסל וחמישה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות. מנגד, אורלנדו התקשתה התקפית למרות 23 נקודות של פאולו באנקרו ו-21 של דזמונד ביין, כשחסרונו של ג’יילן סאגס הורגש.

מינסוטה טימברוולבס – שיקגו בולס 120:115

שיקגו חזרה מפיגור 14 נקודות והפגינה אופי בדקות הסיום, בהובלת קובי ווייט עם 22 נקודות וג’וש גידי שתרם 21 מהספסל. ווייט קלע שלשה קריטית בדקה האחרונה, טריי ג’ונס וג’יילן סמית’ הענישו על טעויות של מינסוטה, והבולס סגרו עניין בריצה מכרעת. מנגד, ג’וליוס רנדל הוביל את הטימברוולבס עם 30 נקודות לצד 20 של אנתוני אדוארדס ונאז ריד, אך איבודים ועבירות מצד המארחת הכריעו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */