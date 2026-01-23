יום שישי, 23.01.2026 שעה 06:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אם משהו הוכח מול פרייבורג זה שנוי צריך לפתוח

מכבי תל אביב תחזור לארץ אחרי ההפסד הנוסף בליגה האירופית ותחל בהכנות לדרבי, הקשר הראה שמקומו ב-11 של לאזטיץ'. מחר ידעו מי מהפצועים יוכל לשחק

|
איתמר נוי (IMAGO)
איתמר נוי (IMAGO)

מכבי תל אביב ירדה אמש (חמישי) למקום האחרון בליגה האירופית עם נקודה אחת בלבד, אותה היא השיגה במחזור הפתיחה של המפעל, אך אם נהיה כנים וריאליים, מבט על טבלת הליגה האירופית מספר היטב כמה ההגרלה שהאלופה קיבלה העונה, במציאות שבה אין ביתיות, היא אכזרית. הצהובים הפסידו 1:0 לפרייבורג בגרמניה, בהרכב שכלל בעיקר שחקנים מחליפים, וכעת נותר משחק אחד באירופה בשבוע הבא, בבאצ'קה טופולה נגד בולוניה. 

אבל כמובן, לפני כן, ביום שני הצהובים יארחו את הפועל תל אביב לדרבי. אם יש משהו שהוכח על כר הדשא בפרייבורג זה שמבין כל מי שקיבל את ההזדמנות שלו, איתמר נוי שוב הוכיח שמקומו בהרכב של ז'רקו לאזטיץ'. לא בהרכב המחליפים, אלא ב-11 הפותחים גם כשהסגל כשיר במלואו. 

אף קשר של מכבי ת"א העונה לא סיפק הופעות מרשימות באירופה כמו שנוי רשם מול אסטון וילה ומול פרייבורג, וממש לא ברור מדוע לאזטיץ' מחק אותו במשחקים האחרונים, ועוד יותר לא ברור איך הוא לא באנקר ב-11 שלו, בטח כשכריסטיאן בליץ' פצוע כל כך הרבה זמן. 

זז'רקו לאזטיץ'. לא ברור איך נוי לא באנקר (IMAGO)

גם בן לדרמן הראה שלכל הפחות הגיעו לו הרבה יותר הזדמנויות במהלך העונה ובתוך כל הדברים שבמכבי ת"א היו יכולים לקחת איתם באור חיובי מהמשחק בגרמניה, צריך להגיד שעולות בעיקר תהיות שליליות על ניהול הסגל והרוטציה תוך כדי העונה, לפני שמצב הסגל הכריח את המאמן הסרבי לפתוח עם השחקנים האלה.

מחר: תתקבל תמונת מצב לגבי כשירות הפצועים לדרבי

האלופה תחזור להתאמן מחר בשעות הבוקר ואז תגלה מי מבין הפצועים יכול לעמוד לרשותה בדרבי. השאלה הגדולה היא בעיקר בנוגע לטייריס אסאנטה ועלי קמארה, האם אחד מביניהם יוכל לשחק, שכן אושר דוידה לא כשיר. אגב בליץ', הוא יוכל לחזור לאימונים עם מגע בעוד 10 ימים. בכל הנוגע למצב הקבוצה, ניכר שעד כה לא התקבלה שום החלטה, אחרת כבר היו קורים דברים ושינויים. במכבי ת"א היו בטוחים שמיץ' גולדהאר יעשה זעזוע כלשהו אחרי ההפסד למכבי חיפה, אך זה טרם קרה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */