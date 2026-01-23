יום שישי, 23.01.2026 שעה 00:13
שונות  >> פודקאסט מכבי ת"א

באי ההחלטות מכבי מרחיקה את עצמה מהישגיות

ההפסד של הצהובים לפרייבורג נגמר ב"כבוד", אך ללא שינוי בגזרת הרכש ובעמדת המאמן - עם מה בדיוק גולדהאר רוצה להילחם על תארים? האזינו לפודקאסט

|
מכבי תל אביב מול פרייבורג (רויטרס)
מכבי תל אביב מול פרייבורג (רויטרס)

מכבי תל אביב סיימה עוד משחק בליגה האירופית בהפסד 1:0 מול פרייבורג, ואומנם זה נגמר ב״כבוד״, בטח אחרי שלל התבוסות שהקבוצה חטפה העונה, אבל עם כל הכבוד לליגה האירופית, מה שמעניין באמת זה למה שום דבר לא משתנה עד כה במועדון.

באי ההחלטות שלה, מכבי ת”א מרחיקה את עצמה מהאפשרות שהיא תהיה הישגית העונה. חיזוק עוד אין, שינוי בעמדת המאמן עוד אין, אז עם מה בדיוק מיץ’ גולדהאר רוצה שהמועדון שלו יאבק על תארים?

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש, מנסים לענות על ה״למה״ שום דבר לא משתנה, ולמען האמת, מתקשים מאוד למצוא כל צידוק הגיוני לכך. האזנה נעימה

