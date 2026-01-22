אחרי ההפסד לאולימפיאקוס בחוץ ביום שלישי, מכבי תל אביב סיימה הערב (חמישי) את השבוע היווני הכפול ביורוליג בטעם טוב, כשחזרה למסלול הניצחונות עם 71:75 דרמטי בהיכל נגד פנאתינייקוס.

מאמן הצהובים, עודד קטש, סיכם את המשחק: “מאוד שמח, אני חושב שהגיע לנו. עשינו עבודה אדירה. התקפית, היינו יכולים לשחק קצת יותר עם שטף אבל זה לא היה פשוט. קהל מדהים, אווירה מדהימה, ניצחון מאוד חשוב”.

על השינוי שניסה לעשות בסוף: “ראיתי איך הם מסתדרים, זה תרגיל שעתמאן רגיל לעשות, עשה עוד מאנדולו, אבל הוא שינה את התרגיל”.

ארגין עתמאן (רועי כפיר)

קטש: “כל משחק נותן עוד ביטחון להשתפר”

על העצירות של השעון: “היו כמה עצירות מומנטום. זה משהו שעתמאן יודע לעשות, אבל נשארנו שם, אושיי עשה זריקות עונשין טובות. אני מאוד שמח”.

הדרך לפלייאין: “זה לא הכרזה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. יש עוד דרך לעשות, זה לא מוריד מהמאמץ שאנחנו עושים בכל משחק, כל משחק נותן לנו עוד ביטחון להשתפר”.