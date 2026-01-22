"המפגש הוא מראה לשאר המשחקים שלנו"

למרות שהצליחה לעמוד בצורה שוויונית נגד פרייבורג, מכבי תל אביב ספגה בדקה ה-82 את השער שבסופו של דבר הכריע, קבע את התוצאה 1:0 והוביל להפסד נוסף, שישי במספר, זאת במסגרת המחזור השביעי של הליגה האירופית.

מאמן מכבי תל אביב, ז’רקו לאזטיץ’, התייחס להופעה של קבוצתו: “היינו יציבים לאורך כל המשחק. זה לא פשוט להיות ככה במשך כל המשחק, והמפגש הזה הוא מראה לכל שאר המשחקים. הרגשנו שהיינו קרובים ושאנחנו יכולים לקחת משהו, אבל הפסדנו. קשה להגן על מצב כמו השער שספגנו, פרייבורג כבשה בזכות האיכות שלה, אבל היינו איכותיים בעצמנו”.

על רועי משפתי אמר השוער: “הוא היה טוב, אנחנו יודעים שהוא איכותי”. על הרוטציה בהרכב: “אנחנו בוחרים את השחקנים שיש להם הכי הרבה כוח ברגליים ובראש ואני מודע לאיכות שלהם”.

רוי רביבו נאבק (IMAGO)

לאזטיץ’: “גם מליקה נהדר, המאמן יודע מה אני שווה”

רועי משפתי הוסיף על מאמנו: “הגענו לכמה מצבים טובים, אבל בדקות האחרונות הם ישבו עלינו וככה נראה כל הקמפיין שלנו. אנחנו סובלים ועובדים קשה, ואז מגיע גול, אבל ממשיכים עם הפנים הקדימה”.

על ההצלה האדירה במחצית השנייה אמר השוער: “הם הרימו קרן לקצר והגבתי בשנייה האחרונה, אני שמח על ההצלה הזו. לא ראיתי את הכדור, זה היה אינסטינקט”. עוד ממשפתי: “כל הקמפיין אנחנו משחקים נגד קבוצות ברמה גבוהה והאיכויות בפרטים הקטנים זה מה שמשנה את הכף. זה תענוג”.

על המאבק בין הקורות: “המאמן יודע מה אני שווה, גם אופק מליקה עושה עבודה נהדרת עד עכשיו. כל מה שאני יכול לתת אני נותן לו. טוב שיש תמיד תחרות, במיוחד בעמדה כזו. אנחנו דוחפים אחד את השני”.