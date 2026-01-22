יום חמישי, 22.01.2026 שעה 22:30
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
146-116פרנצווארוש5
146-117בטיס6
146-107פורטו7
135-106בראגה8
135-67הכוכב האדום9
125-126שטוטגרט10
1210-157פאוק סלוניקי11
125-106רומא12
127-117בולוניה13
116-116נוטינגהאם פורסט14
113-77ויקטוריה פלזן15
116-97פנרבחצ'ה16
107-96פנאתינייקוס17
106-76גנק18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
910-97בראן21
913-87יאנג בויז22
813-97סלטיק23
714-116לודוגורץ24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
613-107פיינורד27
611-76סטיאווה בוקרשט28
611-56גו אהד איגלס29
411-47שטורם גראץ30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
113-37מאלמו34
119-27מכבי ת"א35
013-46ניס36

אסטון וילה וליון ניצחו, בטיס הופתעה מול פאוק

האנגלים והצרפתים התבססו במקומות הראשונים, הירוקים הופתעו ואיבדו גובה. פורטו השיגה שיוון מאוחר מול פלזן, בולוניה חזרה מפיגור כפול מול סלטיק

|
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

ערב חגיגי נוסף של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם משחקי המחזור השביעי של המפעל האירופאי השני בטיבו. במרכז המשחקים המוקדמים פנרבחצ’ה אירחה את אסטון וילה, בולוניה התמודדה מול סלטיק, יאנג בויז פגשה את ליון ובטיס התארחה אצל פאוק סלוניקי.

פנרבחצ’ה - אסטון וילה 1:0

המחצית הראשונה בטורקיה הייתה שוויונית, אך בדקה ה-25 ג’יידון סאנצ’ו העלה את האנגלים ל-0:1 שנשמר עד לסוף המחצית. החצי השני לא התעלה לרמה גבוהה כשהאורחת הצליחה לשמור על היתרון והתמקמה במקום השלישי מחזור אחד לסיום.

גג'יידון סאנצ'ו (IMAGO)

בולוניה - סלטיק 2:2

אין ספק שהשחקן המשמעותי ביותר של המחצית הראשונה היה ריו הטאטה. היפני של האורחת העלה אותה ליתרון כבר בדקה החמישית ולאחר מכן הספיק לקבל שני צהובים בתוך שלוש דקות והורחק בדקה ה-34. חיסרון מספרי לא הרתיע את הסקוטים שעלו ל-0:2 בדקה ה-40. בחצי השני האיטלקים הצליחו לנצל את היתרון המספרי והשוו את התוצאה משערים של דאלינגה ורואו.

שחקני בולוניה חוגגים (IMAGO)שחקני בולוניה חוגגים (IMAGO)

יאנג בויז - ליון 1:0

החצי הראשון היה בשליטה של הצרפתים שהשכילו לעלות ליתרון בתוספת הזמן של המחצית הראשונה משער של מייטלנד-ניילס. במחצית השנייה השוויצרים לחצו על השער של האורחת ללא הצלחה והמשחק הסתיים בניצחון של הקבוצה הצרפתית.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

פאוק סלוניקי - בטיס 0:2

הספרדים והיוונים לא הצליחו למצוא את הרשת במחצית הראשונה למרות מספר רב של מצבים מסוכנים. בחצי השני פאוק הצליחה להפתיע ולמצוא את הרשת של האורחת פעמיים משערים של זיבקוביץ’ וג’אקומאקיס וניצחה את המשחק.

תוצאות נוספות:

מאלמו - הכוכב האדום בלגרד 1:0

פיינורד - שטורם גראץ 0:3

ויקטוריה פלזן - פורטו 1:1

בראן - מיטיולן 3:3

