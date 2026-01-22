אסטון וילה וליון ניצחו, בטיס הופתעה מול פאוק

ערב חגיגי נוסף של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם משחקי המחזור השביעי של המפעל האירופאי השני בטיבו. במרכז המשחקים המוקדמים פנרבחצ’ה אירחה את אסטון וילה, בולוניה התמודדה מול סלטיק, יאנג בויז פגשה את ליון ובטיס התארחה אצל פאוק סלוניקי.

פנרבחצ’ה - אסטון וילה 1:0

המחצית הראשונה בטורקיה הייתה שוויונית, אך בדקה ה-25 ג’יידון סאנצ’ו העלה את האנגלים ל-0:1 שנשמר עד לסוף המחצית. החצי השני לא התעלה לרמה גבוהה כשהאורחת הצליחה לשמור על היתרון והתמקמה במקום השלישי מחזור אחד לסיום.

ג'יידון סאנצ'ו (IMAGO)

בולוניה - סלטיק 2:2

אין ספק שהשחקן המשמעותי ביותר של המחצית הראשונה היה ריו הטאטה. היפני של האורחת העלה אותה ליתרון כבר בדקה החמישית ולאחר מכן הספיק לקבל שני צהובים בתוך שלוש דקות והורחק בדקה ה-34. חיסרון מספרי לא הרתיע את הסקוטים שעלו ל-0:2 בדקה ה-40. בחצי השני האיטלקים הצליחו לנצל את היתרון המספרי והשוו את התוצאה משערים של דאלינגה ורואו.

שחקני בולוניה חוגגים (IMAGO)

יאנג בויז - ליון 1:0

החצי הראשון היה בשליטה של הצרפתים שהשכילו לעלות ליתרון בתוספת הזמן של המחצית הראשונה משער של מייטלנד-ניילס. במחצית השנייה השוויצרים לחצו על השער של האורחת ללא הצלחה והמשחק הסתיים בניצחון של הקבוצה הצרפתית.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

פאוק סלוניקי - בטיס 0:2

הספרדים והיוונים לא הצליחו למצוא את הרשת במחצית הראשונה למרות מספר רב של מצבים מסוכנים. בחצי השני פאוק הצליחה להפתיע ולמצוא את הרשת של האורחת פעמיים משערים של זיבקוביץ’ וג’אקומאקיס וניצחה את המשחק.

תוצאות נוספות:

מאלמו - הכוכב האדום בלגרד 1:0

פיינורד - שטורם גראץ 0:3

ויקטוריה פלזן - פורטו 1:1

בראן - מיטיולן 3:3