יום חמישי, 22.01.2026 שעה 21:16
הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

קניקובסקי בהרכב פרנצוורוש נגד פנאתינייקוס

ליגה אירופית, מחזור שביעי: הקבוצה ההונגרית מארחת את פאו במטרה לשמור על מקום בשמינייה כשהקשר ב-11 של רובי קין. האורחת מנגד מחפשת ניצחון חשוב

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

עוד ערב גדוש במשחקים של הליגה האירופית לפנינו, כאשר בגזרה הישראלית פרנצוורוש של גבי קניקובסקי תארח הערב (חמישי, 22:00) את פנאתינייקוס במטרה לנצח ולהמשיך בקמפיין המרשים שלהם עד כה.

ההונגרים נמצאים כרגע במקום השישי ויודעים שניצחון ביתי עשוי לעלות אותם עד למקום השלישי, אך מצד שני הפסד עלול לסבך אותם בקרב על שמונה הראשונות אשר מוביל להעפלה אוטומטית לשלב שמינית הגמר. 

מנגד האורחת נמצאת במקום ה-17 ורוצה להתקדם בדירוג לקראת משחקי הפלייאוף. היוונים עד כה עם מאזן של 10 נקודות, כאשר רשמו שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים.

