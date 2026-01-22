נערים ג' של קריית אונו לא אומרת נואש

קבוצת נערים ג' של הפועל קריית אונו נבנתה בקיץ האחרון להתמודדות בצמרת הדרג המחוזי ובמטרה להעפיל לליגה הארצית. כשבוע לפני תחילת העונה, בעקבות התפרקות קבוצות שאמורות היו לשחק בליגות הארציות, נערכה הגרלה בין מספר קבוצות על מקום בליגה הארצית, כשאחת מהזוכות הייתה הפועל קריית אונו.

במועדון ידעו שמדובר באתגר גדול, אך האמינו שמיקומה של הקבוצה בליגה הארצית יעודד שחקנים להצטרף לקבוצה - והיא תוכל להשתלב בהצלחה בליגה. בפועל, הקבוצה מצאה את עצמה בצד המפסיד ב-16 המחזורים הראשונים, כאשר בלא מעט משחקים הקבוצה גם חוותה תבוסות.

למרות הכל, הקבוצה המשיכה להתאמן ושמרה על מורל גבוה ועל אמונה. בשבת האחרונה הצליחה הקבוצה לזכות בניצחון ראשון - 4:5 במשחק החוץ מול מ.ס דרום השרון, שבדקה ה-28 כבר הוליכה 1:4 והייתה בדרך לניצחון שני העונה, זאת לאחר שקרית אונו הוליכה 0:1 כבר בדקה השביעית משער שכבש יהלי שלו.

בהמשך שער שכבש איתי רדלמן (33) צימק את יתרונה של אונו ל-4:2, לאחר מכן, שחקן דרום השרון הורחק בגין התנהגות בלתי הולמת. במחצית השנייה קריית אונו הצליחה לחולל קאמבק מרשים, שכלל שער מצמק נוסף מרגלו של נועם דביר (61) וצמד שערים שכבש רפאל בהר בתוספת הזמן.

עידו אביב, מאמן הקבוצה, סיכם: "המשחק התחיל בצורה טובה מבחינתנו, הגענו למספר מצבים וכבשנו שער מוקדם. לצערי, משהו שקורה לנו לא מעט בתקופה האחרונה, אנחנו כובשים ראשונים ולאחר מכן סופגים ונקלעים למומנטום שלילי והופכים עלינו את התוצאה די בקלות. לצערי זה קרה גם במשחק האחרון נגד דרום השרון, שהפכה פיגור 1:0 ליתרון גדול”.

הקבוצה ניצלה את היתרון המספרי ובמחצית השנייה לאחר הרבה מאמץ קבוצתי הצליחה לייצר מהפך מטורף בתוספת הזמן של המשחק ולנצח 4:5. מדובר בניצחון בכורה של הקבוצה בתקווה שיפתח פתח לניצחונות נוספים בהמשך.



שתי האחרונות בטבלה ינשרו בתום העונה לדרג הרביעי החדש שיוקם בשנתון נערים ג'. הפועל קרית אונו נותרה במקום האחרון, רחוקה חמש נקודות ממכבי שוהם, שמדורגת במקום שיוביל להישארות בליגה הארצית. עידו אביב דרוך לאתגר: "הקבוצה מורכבת מהרבה שחקנים טובים, שעובדים קשה ומנסים לצמצם את הפערים והאיכויות שהליגה הארצית דורשת ביחס למחוזית”.

עוד הוסיף אביב: “כשההתאחדות הודיעה לנו שאנחנו עולים לליגה הארצית, זה כבר היה ימים בודדים לפני המחזור הראשון, לא הייתה לנו תקופת זמן מספקת על מנת להיערך בהתאם. אנחנו שואפים לצרף בחלון ההעברות הנוכחי מספר שחקנים בולטים מהליגה המחוזית, שרוצים לעלות רמה ולהתמודד מול קבוצות באיכות גבוהה יותר ולקדם את עצמם, גם שחקנים איכותיים שלא מקבלים מספיק הזדמנויות בקבוצות צמרת בליגה הארצית ורוצים במה להוכיח את עצמם בליגה הארצית, וכמובן לסייע לקבוצה במאבקי ההישארות שלה בליגה, נשמח כמובן לפניות משחקנים רלוונטיים".