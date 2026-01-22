אוהדי מכבי ת"א קיללו את עתמאן בכניסה להיכל

אווירה מתוחה לקראת משחקה של מכבי תל אביב הערב (חמישי, 21:05) נגד פנאתינייקוס, כשאוטובוס היריבה הגיע אל ההיכל בו ישחקו שתי הקבוצות, וברגע הירידה המתינו אוהדי הצהובים מסביב לרכב.

כאשר מאמן הקבוצה היוונית, ארגין עתמאן, ירד והתקדם אל עבר הכניסה לאולם, הוא התקבל בקריאות בוז וקללות “פ*ק יו, פ*ק יו” על ידי האוהדים שחיכו מחוץ למגרש.

שלא במפתיע, זה המשחק הראשון של עתמאן בישראל מאז אירועי השבעה באוקטובר, כשבמהלך הסדרה ב-2024 בין שני הצדדים סיפק מספר התבטאויות חריגות.

התגובה רשמית של פאו על האירועים הגיעה ובה נכתב: "יותר מ-300 אוהדי מכבי חיכו למשלחת פנאתינייקוס ממש מחוץ לכניסה לחדרי ההלבשה, כשהם מטחים קללות במאמן הראשי שלנו, ארגין עתמאן, ובשאר חברי הקבוצה".