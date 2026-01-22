יום חמישי, 22.01.2026 שעה 21:20
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

רשמי: נקבע התאריך לבחירות לנשיאות ברצלונה

בספרד מפרסמים שהקטלונים יגיעו לקלפי באמצע מרץ על מנת להחליט: האם לאפורטה יישאר בתפקיד או יוחלף. וגם: מיהם המועמדים והמצב של הנשיא הנוכחי

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לפי דיווחים ב’מארקה’ דירקטוריון ברצלונה הסכים היום (חמישי) על תאריך לבחירות לנשיאות אשר יתקיימו בעוד פחות מחודשיים. ב-15 במרץ חברי המועדון יגיעו לקלפי כאשר ההצבעה תתקיים בקאמפ נואו ותתבצע במקביל למשחק הליגה נגד סביליה על מנת למקסם את אחוזי ההצבעה.

נשיא המועדון הנוכחי, ז’ואן לאפורטה, כבר הביע את האפשרות לקיים את הבחירות במרץ כאשר האפשרות השנייה הייתה להשאיר אותה לסוף העונה. עם זאת, קיום הבחירות במרץ מקל על התכנון הספורטיבי, שכן הוא מאפשר לדעת מראש מי יהיה הנשיא ומאפשר לו להתחיל להרכיב את הסגל לעונה הבאה עם הצוות שלו.

מבחינת לאפורטה זהו זמן טוב לקיים בחירות מאחר והמצב המקצועי של המועדון הקטלוני חיובי. הקבוצה כבר זכתה בתואר הסופרקאפ, ובמרץ החבורה של האנזי פליק עשויה להישאר פעילה בכל שאר המפעלים. בלה ליגה, הם נמצאים כעת בראש הטבלה, בליגת האלופות הקטלונים עם סיכוי טוב להעפיל ישירות אל שמינית הגמר, בעוד שבגביע המלך הבלאוגרנה העפילו אל שמונה האחרונות.

שחקני ברצלונה, עדיין חזק בכל המסגרות (IMAGO)שחקני ברצלונה, עדיין חזק בכל המסגרות (IMAGO)

תמונת הבחירות הנוכחית מציגה שלושה נציגים נוספים להתמודדות מעבר לנשיא המכהן. השם הבולט ביותר הוא של ויקטור פונט, אשר התמודד גם בבחירות הקודמות שנערכו ב-2021 והפסיד ללאפורטה, בנוסף אליו מצטרף צ’אבי וילחואנה, אשר כיהן בדירקטוריון בתקופת כהונתו של ג’וספ מריה ברתומאו. השם האחרון אשר פורסם הוא של מארק סיריה, אשר טען בעבר על רצונו להחזיר את ליאו מסי לברצלונה.

ליאו מסי, יחזור לבירת קטלוניה מוקדם מהצפוי?(IMAGO)ליאו מסי, יחזור לבירת קטלוניה מוקדם מהצפוי?(IMAGO)
 

החזרה לקאמפ נואו ותיק נגריירה

מעבר לפן המקצועי, יש גורם מרכזי נוסף למגמה החיובית של ברצלונה והוא החזרה לקאמפ נואו. בימים הקרובים צוות הבנייה עתיד להתקדם שלב נוסף ויגדיל את הקיבולת במשחקי הקבוצה ל-62,000 מושבים, אמנם הכמות עדיין לא בשיאה אך צעד זה עשוי להיחשב לזכותו של הנשיא הנוכחי, אשר חטף לא מעט ביקורות על חוסר השקיפות שלו בזמן תהליך הבנייה.

בפן המשפטי, תיק נגריירה מתקרב לסוף שלב החקירה המקדים שלו. כזכור ישנן תביעות נגד הנשיא הנוכחי בגין הונאה ושוחד לכאורה ומאחר ולא צפויות התפתחויות באותן התביעות בתקופה הקרובה זהו זמן נוח עבור לאפורטה לצאת לבחירות.

