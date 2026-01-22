חתיכה מהגג עפה: קריית ים - ראשל"צ בסכנה

המשחק מחר (שישי) בין קריית ים להפועל ראשון לציון במסגרת המחזור ה-20 של הליגה הלאומית, שאמור להיות באצטדיון עכו, נמצא בסכנה. בגלל הרוחות העזות שהיו היום בעכו, עפה חתיכה מהגג באצטדיון ובגלל החושך שירד בעת שזה קרה כבר אי אפשר כבר היה לבדוק את הנזק.

התחזית היא שהרוחות עד אמצע הלילה יירגעו, כאשר הוזמנו כל בעלי המקצוע עם מנוף ואף קונסטרוקטור על מנת לראות שאפשר לתקן את הנזק במהירות ושחלילה לא תעוף עוד חתיכה.

יוחלט מחר עד 10 בבוקר אם המשחק ייערך במועדון המקורי או לא, זה למעשה הדד ליין. בגלל שאותו מקרה קרה רק אחר הצהריים, אי אפשר היה לאשר אצטדיון חלופי עם אישור משטרה, לכן המשחק עלול להידחות לשני אם האצטדיון לא יהיה כשיר ולא יצליחו לתקן בזמן את הנזקים.

העונה של קריית ים והפועל ראשל"צ

המארחת נמצאת במקום השביעי בטבלה, כאשר לרשותה עומדות 27 נקודות. החבורה הצפונית בלתי מנוצחת בארבעת משחקיה האחרונים, כאשר היא השיגה שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו נוספות.

מנגד, היריבה מהמרכז מדורגת מקום אחד מעליה, ובמאזנה אותו מספר נקודות, למרות שניצחה פעמיים פחות. החבורה בכתום לא ניצחה בחמשת משחקיה האחרונים, במה שעצר את המומנטום שלה, והיא תרצה לצאת לדרך חדשה.