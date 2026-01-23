"אם לא כבשתי עד דקה 50 הרגשתי על הכוונת"

אחרי עונה וחצי, 39 הופעות ושבעה שערים, מצא עצמו ארנולד פול גריטה עוזב את הפועל באר שבע. אחרי שלא שיחק מתחילת העונה, יכול הקמרוני-צרפתי לפתוח פרק חדש בקריירה שלו כשהוא בדרך למועדון חדש.

אך רגע לפני כן, בראיון בלעדי ל-ONE מסכם החלוץ את תקופתו במועדון: המאבק על האליפות, התחושות כשלא קיבל דקות משחק, מערכת היחסים עם קוז’וק, ההגעה לישראל בתקופת המלחמה ובעיקר האהבה הגדולה שנשארה לו למועדון והאוהדים גם אחרי העזיבה.

איך אתה מסכם את התקופה שלך בהפועל באר שבע?

”מאוד נהניתי מהתקופה שלי בבאר שבע. יש לי אהבה גדולה למועדון ולאוהדים. זה באמת מועדון יוצא דופן עם אנשים נפלאים”.

פול גריטה חוגג (רדאד ג'בארה)

האם לא חששת להגיע לישראל בתקופת המלחמה? איך התמודדת עם התקופה הזו, ומה אמרו המשפחה והחברים שלך?

”בוודאי שפחדתי, לא ידעתי כמעט כלום על ישראל. באופן טבעי הייתי קצת מודאג, וגם המשפחה שלי חששה מהנסיעה לשם. אבל בסופו של דבר הכול עבר בצורה טובה מאוד. בזמן שהייתי בישראל לא באמת הרגשתי את המלחמה, וזה היה דווקא די מרגיע עבורי”.

מה הרגשת בסיום העונה שעברה כאשר מכבי תל אביב זכתה באליפות?

”הגענו במטרה לזכות באליפות. התאכזבתי מאוד מכך שלא הצלחנו לעשות זאת. הגיע לנו לזכות באליפות לא פחות מהם, אבל עשינו כמה טעויות שמנעו מאיתנו לזכות. יחד עם זאת, גם מכבי תל אביב ראויה לאליפות, כי הייתה לה עונה טובה”.

“הסיטואציה של מיגל לא פשוטה, הוא אגדה של המועדון”

האם הרגשת שלא קיבלת מספיק קרדיט מהמאמן?

”בעונה שעברה לפעמים הרגשתי שמתייחסים אליי בחוסר הוגנות. כלומר, אם לא כבשתי עד הדקה ה-50, הייתי מרגיש שאני כבר ‘על הכוונת’, גם אם פתחתי בהרכב. אבל זה הכדורגל, ככה זה. התמודדתי עם זה והמשכתי הלאה, אך זה לא ממש עזר לי להרגיש בטוח בעצמי באמת”.

רן קוז'וק. "לפעמים הרגשתי שמתייחסים אליי בחוסר הוגנות" (חגי מיכאלי)

מה אתה מאחל להפועל באר שבע לאחר עזיבתך את המועדון?

”אני אוהב מאוד את באר שבע ומקווה שהיא תזכה באליפות השנה”.

מה דעתך על כל הסיטואציה סביב מיגל ויטור?

”הסיטואציה של מיגל לא פשוטה, כי הוא אגדה של המועדון, ולכן לא קל עבורו להיות היום על הספסל. עם זאת, האהבה שיש לו למועדון תגרום לו להמשיך להילחם על המקום שלו, והמועדון עוד יזדקק לו כדי לזכות באליפות השנה, משום שהניסיון שלו יכול לעזור לקבוצה להמשיך ולהציג יכולת טובה”.

מיגל ויטור. "המועדון עוד יזדקק לו כדי לזכות באליפות השנה" (עמרי שטיין)

איזה שחקן היה לך הכי קשה לשחק נגדו?

“פרננד מאיימבו היה השחקן שהכי הקשה עליי. הוא היה הבלם שעשה לי את החיים הכי קשים”.

“לצפות בקבוצה מהבית שבר לי את הלב”

האם אתה מרגיש מאוכזב בכל הנוגע לדקות המשחק שלך?

”בוודאי, אני מאוכזב מכך שלא קיבלתי יותר דקות משחק השנה. מאוד רציתי ללבוש את המדים של באר שבע ולשחק קצת יותר, אבל זה הכדורגל, ככה זה. העונה שעברה הייתה עונת הסתגלות עבורי, ורציתי להראות שהעונה הנוכחית תהיה העונה שבה אני מוכיח את עצמי ומראה שאני ברמה הנדרשת”.

איך זה היה לצפות בקבוצה משחקת כשאתה אפילו לא נכלל בסגל?

”לצפות בקבוצה משחקת מהבית בלי להיכלל בסגל ממש שבר לי את הלב. אני אוהב את המועדון ואת האוהדים, וגם רציתי לקחת חלק ולנסות להוכיח את עצמי, אבל לא ניתנה לי ההזדמנות לכך”.

פול גריטה עם החגיגה הקבועה (מרטין גוטדאמק)

מה הדבר שתזכור יותר מכל מהתקופה שלך בבאר שבע?

”הזכייה בגביע המדינה. זה היה רגע מדהים ועוצמתי במיוחד עבורי, והייתי מאושר להיות חלק מזכייה בתואר יחד עם המועדון והאוהדים”.

יש רגע שאתה מתחרט עליו?

“בבאר שבע כמעט ואין לי חרטות, למעט חמשת החודשים האחרונים שבהם לא שיחקתי כלל עם הקבוצה. מעבר לכך – אין לי חרטות”.

“קוז’וק? המאמן הטוב ביותר בישראל?”

מה דעתך על רמת השיפוט בישראל?

”אין לי יותר מדי מה לומר על השיפוט בישראל. השופטים הם בני אדם כמונו וגם הם יכולים לטעות. הדבר החשוב ביותר הוא להשתפר ולבקר את עצמך, ואני חושב שכולם עושים זאת. לכן צריך להיות סלחניים כלפיהם”.

האם אי פעם דיברת עם אלונה ברקת, בעלת המועדון?

”לא באמת יצא לי לדבר עם נשיאת המועדון, אבל היא מישהי שאני מכבד ומעריך, משום שהיא עושה עבודה טובה”.

אלונה ברקת. "מישהי שאני מכבד ומעריך" (חגי מיכאלי)

ספר לי על מערכת היחסים שלך עם רן קוז’וק.

”מערכת היחסים שלי עם קוז’וק טובה מאוד; זה אדם שאני מכבד מאוד ומעריך גם ברמה האישית. ייתכן שפשוט לא כל כך התאמתי לסגנון המשחק שלו, זה הכול. מעבר לכך, אני מאוד מחבב אותו, ולדעתי הוא באמת המאמן הטוב ביותר בישראל”.

“לפני ההגעה לישראל תמיד הגעתי לדו ספרתי בכיבושים”

האם היית מודע למה שנאמר עליך בתקשורת? שאתה פחות טכני ושחקן מוגבל מאוד?

”ביליתי שנה וחצי בישראל, ולא קראתי אפילו פעם אחת מה אמרו עליי בתקשורת כי זה לא מעניין אותי. אני לא מדבר עברית, אז גם לא הייתי מבין מה נאמר, ואם אכן אמרו את הדברים האלה, יש להם זכות לחשוב כך. מה שאני כן יודע הוא שחסר לי ביטחון עצמי, ושחקן שחסר לו ביטחון מציג את הצד הפחות טוב שלו. לפני ההגעה לישראל תמיד הגעתי לדו ספרתי בכיבושים. העונה שעברה הייתה הגרועה ביותר שלי בשלוש השנים האחרונות, כך שהתגובות הללו לא מפתיעות אותי”.

בחודשים האחרונים לרוב התאמנת בנפרד. האם זה גרם לך לחשוב על העתיד שלך?

”בחודשים האחרונים התאמנתי עם הקבוצה, אבל גם עשיתי לא מעט אימונים לבד, כי הייתי צריך להיות מוכן לאתגר הבא שלי זה משהו שמעולם לא חוויתי לפני כן. התקופה הזו רק חיזקה עוד יותר את החוסן המנטלי שלי”.

מה היית אומר לשחקנים שמתלבטים אם להגיע לשחק בישראל?

”אם מישהו יבקש ממני עצה לגבי הגעה לליגה הישראלית, אגיד לו ללכת על זה בלי היסוס, כי אם הוא יצליח ויציג יכולת טובה זה יכול לפתוח בפניו דלתות מדהימות”.

פול גריטה. "אם מישהו יבקש ממני עצה לגבי הגעה לישראל אגיד לו ללכת על זה" (עמרי שטיין)

האם אתה חושב שהפועל באר שבע תזכה באליפות?

"אני חושב שלבאר שבע יש את כל מה שצריך כדי לזכות באליפות. הם עוד יתחזקו במהלך חלון ההעברות, ואני מאמין שזה יעזור להם להשיג את המטרה. קוז’וק הוא אדם חכם מאוד, ואני יודע שהוא יעשה כל מה שביכולתו כדי לזכות באליפות”.

“אם הייתי מקבל את מידת הביטחון של זלאטנוביץ’ הייתי יכול לעשות אותו הדבר”

מה היה השער הכי מרגש שלך?

”אני לא יכול לציין שער אחד שהיה הכי מרגש עבורי בבאר שבע; כל שער שכבשתי עבור המועדון הזה גרם לי לצמרמורת ותחושה מדהימה. אהבתי מאוד לכבוש שערים עבור המועדון ואהבתי לחוות את ההרגשה הזו”.

האם אתה חושב שיכולת לתרום יותר לקבוצה?

”בוודאי, אני חושב שיכולתי לתרום יותר למועדון העונה. אני מאמין שאם הייתי מקבל את אותה מידת ביטחון שקיבל איגור זלאטנוביץ’, הייתי יכול לעשות את אותו הדבר. אבל זה הכדורגל. פשוט לא התאמתי לסגנון המשחק של המאמן, וזה בסדר.

איגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

“זה לא אומר שאני שונא את המועדון או את האנשים שם, להפך, יש לי הערכה גדולה אליהם. יחד עם זאת, נכון שיכולתי לתרום יותר אם הייתה ניתנת לי ההזדמנות. כמו שאמרתי, התשוקה אף פעם לא הייתה הבעיה. בעונה הראשונה אתה צריך זמן להסתגל, והעונה הזו הייתה אמורה להיות העונה שבה אראה את הפוטנציאל שלי ומה אני באמת שווה”.

מתי הודיעו לך שאתה כבר לא חלק מהתוכניות?

“בתחילת העונה הייתה לי שיחה עם קוז’וק, שהבהיר לי שאני לא חלק מהתוכניות שלו לעונה הזו. למרות זאת החלטתי להישאר, כי לא מצאתי הזדמנות שסיפקה אותי. בנוסף, האמנתי שאם תינתן לי הזדמנות בשלב כלשהו, אוכל לעזור לבאר שבע, אבל זה לא קרה”.

היית אמור לעבור לקלוז’ ברומניה, למה זה לא יצא לפועל?

”לא רציתי לעבור לקלוז’ כי זה מועדון שיש לו הרבה בעיות כלכליות, ולא רציתי להיות במועדון שנמצא בקשיים כספיים”.

“היו שיחות טובות עם הפועל פתח תקווה, אבל התזמון לא היה נכון”

לא מעט שחקנים זרים יצאו מהתוכניות בבאר שבע, אך במועדון אמרו שתמיד היית חיובי ונאמן לקבוצה. מה זה אומר עליך?

”אני מאוד שמח שהמועדון אמר זאת, כי למרות שלא שיחקתי, נשארתי חיובי ונאמן למועדון. אני באמת אוהב את באר שבע, וזה לגמרי כן. אין לי שום תחושות שליליות כלפי המועדון הזה”.

היו גם דיבורים עם הפועל פתח תקווה וזה היה קרוב לסגירה בקיץ, לא רצית להישאר ולשחק בישראל?

”כן, היו שיחות טובות מאוד עם הפועל פתח תקווה. הייתי מוכן לעבור לשם וזה כמעט קרה, אבל התזמון לא היה נכון. יחד עם זאת, זו קבוצה שאני עוקב אחריה באופן קבוע. יש לה עונה מצוינת והיא משחקת כדורגל טוב מאוד. אני ממש אוהב את סגנון המשחק שלה”.

שחקני הפועל פתח תקווה. "זו קבוצה שאני עוקב אחריה באופן קבוע" (רדאד ג'בארה)

הופתעת לטובה או לרעה מרמת הכדורגל בישראל?

”כן, הופתעתי מאוד מרמת הכדורגל בישראל ובכנות, לטובה. הרמה כאן טובה מאוד וגבוהה מאוד, כל מי שאומר אחרת פשוט לא אומר את האמת. הכדורגל הישראלי באמת ברמה גבוהה מאוד”.

מה היית רוצה לומר לאוהדי הפועל באר שבע?

”אוהדי באר שבע היקרים, אתם אוהדים שאשא איתי בלב לנצח. זה היה תענוג לשמוע את השירים שלכם בכל משחק, בבית ובחוץ. הייתם פשוט נפלאים. תודה על האהבה שהענקתם לי. אתם לנצח בלב שלי ואני אוהב אתכם”.