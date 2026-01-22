יום חמישי, 22.01.2026 שעה 20:22
כדורגל ישראלי

"ויסלה פלוק קרובה להחתמתו של מתיאס נהואל"

דיווח מפולין: מוליכת הליגה המקומית מועמדת מובילה לקלוט בהשאלה עד סוף העונה את קשר הירוקים, כפי שפורסם ב-ONE. "הצדדים מסכמים פרטים הסופיים"

|
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מתיאס נהואל צפוי לעזוב את מכבי חיפה כשהמועמדות המובילות לקלוט אותו הן ויסלה פלוק שבמקום הראשון בליגה הראשונה, וגם שלאסק ורוצלאב, כפי שפורסם ב-ONE. עכשיו, גם העדכונים מפולין מתואמים עם הדיווח.

“מוליכת הליגה הפולנית, ויסלה פלוק, קרובה להחתמת נהואל. הצדדים מסיימים את הפרטים הסופיים של ההסכם”, נכתב ב-’meczyki’. השחקן ככל הנראה ילך לפולין עד לסוף העונה. לצד זאת נכתב גם ש”שלאסק שקלה גם כן את המהלך על נהואל”.

כזכור, שלאסק ורוצלאב הוא למעשה המועדון ממנו הגיע נהואל לחיפאים זאת אחרי ששיחק שם שנתיים. ההגעה שלו לסמי עופר קרתה בספטמבר 2024 תמורת 2.5 מיליון אירו.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

על היעדים בפולין

שלאסק היום בליגה השנייה בפולין, ונכון לכתיבת שורות אלה היא ממוקמת במקום השביעי. מנגד, ויסלה פלוק כאמור היא בפסגת הליגה הפולנית הראשונה, עם מאזן של שני הפסדים בלבד עד כה העונה ב-18 מחזורים.

לנהואל יש בסך הכל שלושה שערים במדי הירוקים, ב-24 הופעות. העונה שותף ב-10 משחקים, בהם סיפק שני שערים – נגד בני ריינה במחזור הראשון ונגד מ.ס אשדוד במחזור השלישי.

