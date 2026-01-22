יום חמישי, 22.01.2026 שעה 20:14
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

משפתי, פרץ ושלושה בלמים בהרכב מכבי ת"א

השוער והקפטן פותחים. הייטור, שלמה ובן חמו יעלו כחלק מקו 5 בהגנה מול פרייבורג ב-19:45. בן הרוש ורביבו מגנים. גם אבו פרחי, נוי ויחזקאל ב-11

|
רז שלמה (Picture by Pedja Milosavljevic)
רז שלמה (Picture by Pedja Milosavljevic)

מהעונה האירופית הנוכחית מכבי תל אביב כבר לא תצליח להוציא יותר מדי, בטח שלא עלייה לשלב הבא, אבל הצהובים רוצים בכל זאת לסיים אותה בטעם מתוק. החניכים של ז’רקו לאזטיץ’ יתארחו הערב (חמישי, 19:45) בגרמניה אצל פרייבורג, למשחק במסגרת המחזור ה-7 של הליגה האירופית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, נועם בן הרוש, איתי בן חמו, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן, איתמר נוי, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור פרץ.

הרכב פרייבורג: נואה אטובולו, פיליפ טראו, מתיאס גינטר, מקס רוזנפלדר, כריסטיאן גאנטר, מקסימיליאן אגשטיין, פטריק אוסטרגה, יאן ניקלאס בסטה, יואיטו סוזוקי, דרי שחרהאנט ואיגור מטאנוביץ’.

האלופה המכהנת להתמודדות כשהם בתקופה רעה, וגם הניצחון בדרבי והרצף הטוב יחסית בליגה לא הצליחו להוציא אותם ממנה. הצהובים רשמו הפסד כואב 4:1 למכבי חיפה במחזור האחרון, כשהם לא הצליחו לשמור על קור רוח וספגו שלושה שערים בעשר דקות. באירופה מכבי לא שיחקה מאז תחילת דצמבר, אז הפסידה בתוצאה דומה לקבוצה גרמנית אחרת, בדמות שטוטגרט החזקה.

מנגד, פרייבורג רושמת עונה אירופית טובה במיוחד, כשהיא נמצאת במקום החמישי בטבלה עם 14 נקודות, מרחק נקודה אחת בלבד מליון הראשונה. הגרמנים גברו 0:1 על זלצבורג במשחקם האחרון בזירה האירופית, כשפיליפ לינהארט כבש את שער הניצחון בדקה ה-50. בבונדסליגה הקבוצה של יוליאן שוסטר גם נאבקת בחלק העליון של הטבלה, כשהיא ממוקמת שמינית.

למכבי תל אביב, כאמור, אין כבר על מה לשחק בליגה האירופית, כשגם האופטימיים ביותר יודעים כי הסיכוי שלה לעלות לשלב הבא אפסי. לעומתה, לפרייבורג יש הרבה על הכף, כשהיא רוצה להבטיח את מקומה בשמינייה הראשונה ולהפעיל ישירות לשלב שמינית גמר המפעל. 

