לירן שמש מונה למאמן הנוער של רמת השרון

מינוי חדש במחלקת הנוער של הפועל ניר רמת השרון. במועדון הוחלט כי מי שיוביל את קבוצת הנוער מהפלייאוף התחתון בליגת העל הוא לא אחר מאשר לירן שמש. המאמן בן ה-43, שעזב לאחרונה את הפועל מרמורק מהליגה הלאומית לנוער, היה חלק מהקבוצה האדומה ברחובות מאז שנת 2022 וחתם באמצעות סוכנות Play It, בנוכחות אורן שטרלינג.

בהפועל ניר רמת השרון מצפה למאמן עבודה לא פשוטה, הרי שהקבוצה נמצאת במקום ה-17 והלפני האחרון בפלייאוף התחתון בטבלת ליגת העל לנוער. לאחר 19 משחקים יש לקבוצה שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ו-15 הפסדים, כמות ההפסדים הגבוהה בליגה. לקבוצה 10 נקודות, שלוש נקודות יותר מהפועל עכו, שנמצאת במקום האחרון.

במסגרת המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון בליגת העל לנוער, קבוצתו החדשה של לירן שמש, תצא למשחק חוץ מול הפועל רעננה, מהמקום ה-13, לה 22 נקודות (נמצאת בתפר בין התחתית הבוערת לצמרת הפלייאוף התחתון). המשחק יתקיים באצטדיון 'קרני' ברעננה, זאת בשעה 13:30 על השעון.

לירן שמש וצוותו משנת ההצלחה בעונה החולפת (אחר)

את עונת 2024/25 החולפת, סיים לירן שמש יחד עם קבוצת הנוער של הפועל מרמורק במקום הרביעי והמכובד בליגה הלאומית לנוער, אחרי בית"ר ירושלים, הפועל ירושלים והפועל רמת גן, בעוד מתחתיה קבוצות נוער ממועדונים כמו מכבי יפו, הפועל כפר שלם ומ.ס. כפר קאסם, להן קבוצת בוגרים בליגה הלאומית, בעוד לקבוצה מרחובות – קבוצה בליגה א' דרום.

זו עונה שלא תישכח שנים קדימה מבחינת קבוצת הנוער, הרי שלירן שמש, יחד עם שחקניו, הובילו את הקבוצה אל המקום הרביעי והמכובד, כאשר ב-28 משחקי ליגה, הקבוצה השיגה 13 ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ושבעה הפסדים במאזן שערים של 32:44 ו-47 נקודות. מרמורק הייתה בין שלוש קבוצות ליגה שספגו העונה הכי מעט שערים.

אם לא די בהצלחתה של קבוצת הנוער, בליגה השנייה בטיבה בשנתון נוער, הרי שלירן שמש העלה לבוגרים את אביב אוזון, אור וובו, עלמהונה דמילה, אוסקר יובל, דניאל אזולאי, נור לבקוביץ, עמית עזריה ויאן משקוב – שמונה שחקנים, לא פחות, שהצליחו לעבור מהנוער לבוגרים ולהשתלב בצורה נהדרת. שמש גם חתום על העלאת סקציה נס ציונה לליגת העל לנוער ומרמורק מהארצית ללאומית.

נור לבקוביץ. אחד מכישרונות מרמורק שעלו לבוגרים (אחר)

לירן שמש החל לאמן לפני 12 שנים, כשחבר למחלקת הנוער של סקציה נס ציונה. לאחר שלוש עונות, בעונת 2016/17, הגיע למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. באותה עת שימש גם כעוזר מאמן בקבוצת הנוער של בית"ר תל אביב. לאחר מכן, חזר לנס ציונה, המשיך לבני יהודה ת"א ומאז עונת 2022/23 היה שייך לרחובות (מכבי רחובות והפועל מרמורק).