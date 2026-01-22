אבו עביד פונה לבי"ח אחרי התנגשות עם חילו

אחרי הניצחון הנהדר על מכבי נתניה 1:2 במחזור האחרון, היום (חמישי) הגיעו לבני סכנין חדשות קצת פחות טובות, כאשר בלם הקבוצה, איאד עבו עביד, נאלץ להתפנות לבית החולים ע”י אמבלונס בעקבות התנגשות ראשים עם הבלם חסן חילו.

אבו עביד עבר את כל הבדיקות האפשריות ושוחרר מאוחר יותר לביתו. לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה ביום שבת (18:30), שרון מימר יבצע שינוי אחד, כאשר עדן שמיר יחזור להרכב על חשבון בסיל חורי.

מאייקום דוד, הזר החדש של בני סכנין, קיבל את אישור הוויזה. השחקן יצא לקפריסין לצורך השלמת ההליך הבירוקרטי לפני ימים ספורים. במועדון פועלים במרץ על מנת לזרז את התהליך ולהחזירו לישראל בהקדם האפשרי, מתוך מטרה לשלבו בסגל הקבוצה כבר במשחק הקרוב, בכפוף לאישורים הסופיים.