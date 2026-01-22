יום חמישי, 22.01.2026 שעה 18:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אבו עביד פונה לבי"ח אחרי התנגשות עם חילו

בלם סכנין פונה לבית חולים בעקבות התנגשות ראשים עם חסן חילו, אך לאחר שעבר את כל הבדיקות האפשריות, שוחרר לביתו. שמיר יחזור ל-11, דוד קיבל ויזה

|
איאד אבו עביד מאוכזב (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד מאוכזב (עמרי שטיין)

אחרי הניצחון הנהדר על מכבי נתניה 1:2 במחזור האחרון, היום (חמישי) הגיעו לבני סכנין חדשות קצת פחות טובות, כאשר בלם הקבוצה, איאד עבו עביד, נאלץ להתפנות לבית החולים ע”י אמבלונס בעקבות התנגשות ראשים עם הבלם חסן חילו.

אבו עביד עבר את כל הבדיקות  האפשריות ושוחרר מאוחר יותר לביתו.  לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה ביום שבת (18:30), שרון מימר יבצע שינוי אחד, כאשר עדן שמיר יחזור להרכב על חשבון בסיל חורי.

מאייקום דוד, הזר החדש של בני סכנין, קיבל את אישור הוויזה. השחקן יצא לקפריסין לצורך השלמת ההליך הבירוקרטי לפני ימים ספורים. במועדון פועלים במרץ על מנת לזרז את התהליך ולהחזירו לישראל בהקדם האפשרי, מתוך מטרה לשלבו בסגל הקבוצה כבר במשחק הקרוב, בכפוף לאישורים הסופיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */